Xiaomi'nin 8500 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! OLED Ekranı Var

Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modeli Redmi K90 Ultra'nın ekran özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, yüksek çözünürlüklü ve yüksek yenileme hızına sahip bir ekran ile birlikte gelecek. Akıllı telefonda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Bu işlemci sayesinde cihaz yüksek performans sunacak.

Redmi K90 Ultra'nın Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi K90 Ultra, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıllı telefonda çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Akıllı telefonda ultrasonik parmak izi sensörü yer alacak. Ekran altına entegre edilecek bu tekoloj, kullanıcıların cihazlarını çok daha güvenli bir şekilde kilitleyip açmalarını sağlayacak.

Serinin önceki modeli Redmi K80 Ultra için 6,83 inç ekran büyüklüğü, OLED ekran, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 3200 nit maksimum parlaklık ve yaklaşık 447 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti. Dolayısıyla serinin yeni modelinde de 3200 nit civarı yüksek parlaklık değeri ve 450 PPI civarı piksel yoğunluğu görebiliriz.

Redmi K90 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Batarya: 8.500 mAh

8.500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Güvenlik: Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü

Akıllı telefon gücünü MediaTek Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni işlemci, bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi K80 Ultra'da ise Dimensity 9400+ mevcut.

Redmi K90 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K80 Ultra için 2 bin 599 yuan (16 bin 336 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi K90 Ultra'nın ise 2 bin 800 yuan (17 bin 599 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Redmi K90 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi'nin bütçe dostu amiral gemisi modeli Redmi K90 Ultra'nın 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. 2025 yılının haziran ayında tanıtılan Redmi K80 Ultra Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla yeni modelin de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.