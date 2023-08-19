Lansman Öncesi Xiaomi 13T'nin Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı

Yakın zamanda Xiaomi Mix 3 Fold, Pad 6 Max ve Realme K60 Ultra'yı Çin'de piyasaya sürdükten sonra Xiaomi'nin sıradaki lansman hedefleri Xiaomi 13T ve 13T Pro'ydu ve bugün Xiaomi 13T'nin tüm özellikleri ortaya çıktı.

Lansmanın Eylül ayı başında gerçekleşmesi bekleniyor ve yakın tarihli bir rapor Xiaomi 13T'nin özelliklerini gözler önüne serdi.

Xiaomi 13T Özellikleri

Rapora göre Xiaomi 13T, 446 ppi piksel yoğunluğuyla 2712 x 1220 pikselde net görseller sunan keskin 1.5K çözünürlüğe sahip 6.67 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ekran 144Hz yenileme hızını destekleyecek. Tipik parlaklığı 500nit, HBM (Yüksek Parlaklık Modu) ile 1200nit ve zirve noktası 2600nit olacak.

Telefon, 256 GB depolama ve 8 GB RAM ile eşleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 8200-Ultra işlemciyle gelecek. Telefon ayrıca büyük bir 5.000 mAh pile sahip olacak ve Xiaomi Smart HyperCharge teknolojisi ile 120W hızlı şarjı destekleyecek.

Kamera noktasına geldiğimizde Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliğine sahip bir Leica 50MP geniş açılı lense sahip Xiaomi 13T ayrıca 50MP Leica 2x Telefoto Lens, 12MP ultra geniş açılı lens ve 20MP ön kamera sunacak.

Xiaomi 13T çift SIM kart yuvası ile gelecek ve Android 13 ile çalışacak. USB-C üzerinden standart bağlantılar sunan telefon, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC gibi kablosuz bağlantıları da destekleyecek.

Peki sizin Xiaomi 13T'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.