Xiaomi 13T Pro ve Teoman'ın Bir Araya Geldiği Reklam Filmi Yayınlandı! (Video)

Xiaomi 13T Pro ile rock yıldızı Teoman'ı bir araya getiren yeni Xiaomi reklam filmi yayınlandı.

Fotoğrafçılık konusunda Leica ile iş birliği içerisinde önemli başarılar yakalayan Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 13T'nin kamera noktasındaki yeteneklerini sergilemek için Teoman, İstanbul'da sokak sokak dolaştı.

Leica kamera özellikleriyle "Yakala ve Çek" teması altında Galata, Karaköy ve Eminönü hattında fotoğraf avcılığına çıkan Teoman'a fotoğrafçı Deniz Sabuncu eşlik etti.

Xiaomi 13T Pro x Teoman Reklam Filmi

Leica'nın ikonik özelliklerini bünyesinde barındıran hem Xiaomi 13T Pro hem de Xiaomi 13T, 24 mm eş değer odak uzaklığına sahip 50MP geniş açılı kamera ve yüksek dinamik aralıklı çekimi destekleyen daha fazla ışık yakalamak üzere tasarlanan 7P asferik lens ve 50 mm eş değer odak uzaklığına sahip 50MP telefoto lens dâhil olmak üzere Summicron lenslere sahip üçlü bir kamera ünitesi sunuyor.

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