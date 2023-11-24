Xiaomi 13T Pro ve Teoman'ın Bir Araya Geldiği Reklam Filmi Yayınlandı! (Video)
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 13T Pro, Teoman ve fotoğrafçı Deniz Sabuncu'nun ellerinde İstanbul'u sokak sokak gezdi. İşte detaylar!
Xiaomi 13T Pro ile rock yıldızı Teoman'ı bir araya getiren yeni Xiaomi reklam filmi yayınlandı.
Fotoğrafçılık konusunda Leica ile iş birliği içerisinde önemli başarılar yakalayan Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 13T'nin kamera noktasındaki yeteneklerini sergilemek için Teoman, İstanbul'da sokak sokak dolaştı.
Leica kamera özellikleriyle "Yakala ve Çek" teması altında Galata, Karaköy ve Eminönü hattında fotoğraf avcılığına çıkan Teoman'a fotoğrafçı Deniz Sabuncu eşlik etti.
Xiaomi 13T Pro x Teoman Reklam Filmi
Leica'nın ikonik özelliklerini bünyesinde barındıran hem Xiaomi 13T Pro hem de Xiaomi 13T, 24 mm eş değer odak uzaklığına sahip 50MP geniş açılı kamera ve yüksek dinamik aralıklı çekimi destekleyen daha fazla ışık yakalamak üzere tasarlanan 7P asferik lens ve 50 mm eş değer odak uzaklığına sahip 50MP telefoto lens dâhil olmak üzere Summicron lenslere sahip üçlü bir kamera ünitesi sunuyor.
Xiaomi 13T Serisi Özellikleri ve Fiyatı
Çin merkezli üretici tarafından satışa sunulan akıllı telefonları kullanmaktan keyif alan pek çok kişi, Xiaomi 13T serisinin özellikleri neler sorusunun cevabını merak ediyordu.
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