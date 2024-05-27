Xiaomi'nin Yeni Telefonu için Tarih Açıklandı!

Son dönemde satış başarıları ile gündemde olan Xiaomi diğer Çinli rakipleri ile benzer şekilde bazı modellerini Çin'de ve dünya genelde farklı isimler ile satışa sunuyor. Civi 4 Pro'yu Mart ayında Çin'de piyasaya süren Xiaomi aynı telefonu Hindistan'da 14 Civi olarak kullanıcılar ile buluşturacak.

Xiaomi 14 Civi Tanıtım Tarihi Açıklandı

Xiaomi Hindistan, 14 Civi'nin lansman tarihinin 12 Haziran olarak planlandığını açıkladı. Telefonon ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmezliğini koruyor.

Xiaomi 14 Civi gücünü Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemciden alıyor. 50 Megapiksel çözünürlüğündeki Leica imzalı ana kameraya, 2x optik yakınlaştırma imkanı sunan 50 Megapiksel telefoto ve 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

Cihazın 4700 mAh kapasiteli bataryası 67W hızlı şarj desteğine sahip. Telefonun 6,55 inçlik AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunuyor. Ekranda yer alan hap şeklinde delik, 32 Megapiksellik ön kameraya ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi 14 Civi ülkemizde satışa sunulsa almayı düşünür müsünüz? Yorumlarda tartışalım.