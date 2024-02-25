Xiaomi 14 Global Lansman Etkinliği Gerçekleşti: Neler Tanıtıldı?

Ülkemizin en popüler telefon üreticilerinden Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 14'ün global lansmanı bugün İspanya'nın Barcelona kentinde tanıtıldı.

Birbirinden yeni teknolojilere sahip, üst düzey özellikleriyle de ön plana çıkan serideki modeller ve gerçekleşen tüm tanıtımları sizler için içeriğimizde derledik.

Xiaomi 14 Tanıtıldı

Xiaomi 14, 6.36 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip ve bu ekran 3000 nit parlaklık ve HDR destekliyor. Bunun yanı sıra telefonun ekranı 120Hz yenileme hızına sahip. Ekranda en dikkat çeken nokta ise OLED ekran kullanıyor olması.

4nm süreciyle üretilen Snapdragon 8 Gen 3 gibi amiral gemisi bir işlemciyle gelen Xiaomi 14'ün bu üst düzey işlemcisine 12/16 GB LPDDR5X RAM seçenekleri ve 256/512 GB ile 1 TB UFS 4.0 depoama seçenekleri eşlik ediyor.

4.610 mAh pile sahip olan Xiaomi 14, 120W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip. Kamera noktasında ise Leica ile olan anlaşması doğrultusunda yine Leica destekli lenslere sahip olan modelin ana kamerası OIS destekli 50MP çözünürlüğünde ve Leica SUMMILUX lens kullanıyor.

Bu ana kameranın yanı sıra 50MP çözünürlüğe sahip geniş açılı bir kamera yer alırken, onu da 50MP çözünürlükte, 75mm büyüklüğünde bir telefoto kamera takip ediyor. Selfie kamerasına geldiğimizde ise bizleri 32MP çözünürlüğünde bir ön kamera karşılıyor. Xiaomi etkinlikte tüm kameraların Xiaomi Imaging Engine isimli yapay zekâ desteğine sahip olacağını da belirtti.

Xiaomi 14 Fiyatı

Model Fiyat Xiaomi 14 12 GB RAM + 512 GB Depolama 49.999 TL

Xiaomi 14 Ultra Tanıtıldı

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi serisindeki en güçlü telefonu Xiaomi 14 Ultra, 1440x3200 QHD+ çözünürlüğe sahip 6,73 inç büyüklükte bir ekranla geliyor. Ekran aynı zamanda 120Hz yenileme hızının yanı sıra 522 PPI piksel yoğunluğunu destekliyor. Xiaomi, Xiaomi 14 Ultra'nın ekranının AMOLED olduğunu belirtiyor.

Xiaomi 14 Ultra, tıpkı serideki standart Xiaomi 14 modeli gibi 4nm süreciyle üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden gücünü alıyor. 12/16 GB LPPDDR5x RAM seçenekleriyle gelen telefonda 256/512 GB depolama seçeneklerinin yanı sıra 1 TB UFS 4.0 seçeneği de yer alıyor.

5.300 mAh gibi büyük bir pile sahip olan Xiaomi 14 Ultra'da 90W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj imkânı yer alıyor. Sony Lytia LYT900 isimli 50MP bir ana kameraya sahip olan telefona 50MP çözünürlükteki Sony IMX858 lensi eşlik ediyor. Bunun yanı sıra Leica SUMMILUX lensli 120mm periskop kamera ve yine Leica SUMMILUX lensi 75mm telefoto kamera yer alıyor. Ön tarafta ise kullanıcıları 32MP bir selfie kamerası karşılıyor.

Xiaomi 14 Ultra Fiyatı

Model Fiyat Xiaomi 14 Ultra 16 GB RAM + 512 GB Depolama 1.499 euro

Xiaomi 14 Ultra Profesyonel Fotoğrafçılık Kiti Tanıtıldı

Xiaomi, etkinlikte Xiaomi 14 Ultra'nın kamerasını Breaking Bad'in yönetmeni ile tanıttı. Yönetmenin Xiaomi 14 Ultra ile çekmiş olduğu bir kısa filme etkinlikte yer veren Xiaomi, Xiaomi 14 Ultra'da bu kısa filmde de kullanılan Profesyonel Fotoğrafçılık Kiti'ni tanıttı.

Geçtiğimiz yıl Xiaomi 13 Ultra için de sunulan kitin aksine bu yıl Xiaomi 14 Ultra için baştan tasarlanan ve geliştirilen Profesyonel Fotoğrafçılık Kiti, kullanıcılara daha ileri bir deneyim sunacak.

Kitin içeriğine gelirsek, kitte bir kamera tutacağı, 67mm filtre adaptör halkaları, bir adet lens kapağı ve bir adet boyun askısı yer alıyor. Kiti satın aldığınızda USB-C portu üzerinden Xiaomi 14 Ultra'ya bağlanabiliyorsunuz. Kamera tutacağı 1.500 mAh'lık bir pil içeriyor ve Xiaomi 14 Ultra'nın pili %80'in altına düştüğünde kit cihazı şarj edebiliyor.

Xiaomi Pad 6S Pro Tanıtıldı

Xiaomi'nin üst segment tabletlerinden Xiaomi Pad 6S Pro da lansmanda yerini aldı. Qualcomm'un amiral gemisi işlemcilerinden Snapdragon 8 Gen 2'den gücünü alan Xiaomi Pad 6S Pro, 8/16 GB RAM seçeneklerinin yanı sıra 256 GB ila 1 TB depolama seçeneklerine de sahip.

Tabletin arka kısmında 50MP ana kameranın yanı sıra 2MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise kullanıcıları 20MP selfie kamerası karşılıyor. 12.4 inç boyutundaki tablet 3K çözünürlüğe sahip ekranla geliyor. Tabletin ekranı 144Hz yenileme hızını destekliyor ve 900 nit parlaklığa çıkabiliyor.

HyperOS işletim sistemiyle gelecek olan tablet, WiFi-7 ve Bluetooth 5.3 desteğine de sahip. 10.000 mAh gibi güçlü bir pile sahip olan Xiaomi Pad 6S Pro, 120W hızlı şarj desteğiyle kesintisiz kullanım sunacak.

Xiaomi Smart Band 8 Pro Tanıtıldı

Düzenlenen etkinlikte tanıtılan bir diğer cihaz Xiaomi Smart Band 8 Pro da tanıtıldı. 1.74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı bileklik, 336x480 çözünürlüğe sahip. AOLED ekranın yenileme hızı 60 Hz olarak belirtildi.

Kullanıcıların her istediklerinde bilgi almasını kolaylaştıracak her zaman açık ekran özelliği bulunuyor. Henüz Türkite fiyatı belli olmayan akıllı bileklik Avrupa'da 69 euro'ya satılacak.

Özellikleri, ekran yapısı ve tasarımı ile dikkat çeken akıllı bileklik, sektöründe öncü olabilir. Tüm detaylara bakıldığın bileklikten çok akıllı saat performansı sergileyebilecek bir donanıma sahip.

Xiaomi Watch S3 Tanıtıldı

Dairesel tasarıma sahip olan Xiaomi Watch 3 hem şık hem de spor detaylarıyla geniş bir kullanıcı kitlesine erişecek gibi görünüyor. Xiaomi'nin yeni akıllı saatinin tüm parçalarının özelleştirebilir olması en büyük avantajı olarak gösterebilir.

Kişiselleştirilebilen cihazın kordonu ve kadranı farklı seçeneklerle sunuluyor. Böylece özel bir tarz yakalayabilmek mümkün oluyor. Özellikleri ise şu şekilde:

Tam şarjla kullanım süresi 15 gün

eSIM'li modelde tam şarjla kullanım süresi 7 gün

HyperOS işletim sistemi

1.43 inç AMOLED ekran

Standart ve eSIM şeklinde iki farklı versiyon

Türkiye fiyatı: 4 bin 999 TL

Xiaomi Watch 2 Tanıtıldı

Xiaomi 14 ve 14 Ultra'nın tanıtıldığı etkinlikte son olarak Watch 2 akıllı saat de tanıtıldı. Global lansmanda kullanıcılara sunulan akıllı saat, Google Wear OS işletim sistemine sahip.

Sorunsuz çalışabilecek güce ve donanıma sahip ürün, en sık kullanılan 5 uygulamayla birlikte geliyor ve 200'den fazla üçüncü parti uygulamayı indirmeyi destekliyor. Snapdragon W5+Gen 1 Wearable ile güçlendirilen cihaz, 495 mAh batarya ile 65 saate varan pil ömrü sunuyor.

Diğer özellikleri şu şekilde:

1.43 inç AMOLED ekran

37 gram ağırlık

Siyah ve gümüş renkli kayış seçeneği

160'tan fazla spor modu

12 kanallı kalp atış hızı monitörleme modülü

Geliştirilmiş uyku izleme algoritması

Türkiye'de henüz satışa çıkmayan Xiaomi Watch 2'nin Türkiye fiyatı 7 bin 149 TL olarak belirlendi.

Peki sizin etkinlikte en çok dikkatinizi çeken duyuru ne oldu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.