Xiaomi 14 Serisinin Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı: Amiral Gemisi Telefonlar Bir Bir Geliyor!

Xiaomi genellikle amiral gemisi serisini yıl sonuna doğru piyasaya sürüyor. Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro ilk çıkışlarını Aralık 2022'de yapmıştı ancak bu sefer şirket Xiaomi 14 serisini daha erken piyasaya sürebilir ve raporlar amiral gemilerinin Kasım ayı başlarında gelebileceğini gösteriyor.

Resmi bir onay olmasa da MIUI 15 kod tabanı, yaklaşan telefonlar için Kasım lansman zaman çizelgesini destekleyen kanıtlar sundu.

Xiaomiui'ye göre Xiaomi, Android 14 tabanlı MIUI 15'i hâlihazırda test ediyor. Kod, Xiaomi'nin Xiaomi 14 serisi modellerini Kasım ayının ilk haftasında Çin'de piyasaya süreceğini gösteriyor.

Rapor ayrıca en son dâhili sürüm numaralarının MIUI-V15.0.0.1.UNCEUXM ve MIUI-V15.0.0.1.UNBEUXM olduğunu da ekliyor. Yapı numarasına dayanarak, Xiaomi 14 serisinin geliştirilmesinin tamamlanmak üzere olduğu görülüyor.

Xiaomi 14 Serisi 11 Kasım'da Piyasaya Sürülebilir

Geçtiğimiz hafta Digital Chat Station adlı duyumcu benzer bir zaman çizelgesi ortaya koyarak Xiaomi'nin Xiaomi 14 serisini Çin'de Bekârlar Günü olarak da bilinen bir alışveriş etkinliği olan Double Eleven satış etkinliğinden önce piyasaya sürmeyi hedeflediğini öne sürmüştü. Her yıl 11 Kasım'da gerçekleşen bu etkinlik, daha büyük olmasa da Black Friday'in Çin'deki eş değer etkinliği denilebilir.

Her zamanki gibi belirtelim, Xiaomi henüz resmî bir duyuru yapmış değil. Lansman zaman çizelgeleri doğruysa, şirketin önümüzdeki ay yeni amiral gemisini tanıtmaya başlamasını bekleyebiliriz.

Bilmeyenler için, yaklaşan Xiaomi 14 serisi muhtemelen iki modelden oluşacak: Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro. Ayrıca bir Ultra modeli de olacak ancak bu modelin 2024 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Peki sizin Xiaomi 14 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.