Xiaomi 14'ün Tasarımı Ortaya Çıktı: İşte Göze Çarpan İlk Yenilikler!

Geçen hafta Xiaomi 14 serisine dair ilk sızıntılar gelmeye başlamıştı, öyle ki telefona dair özelliklere de ilk kez bakış atma fırsatı yakalamıştık. Şimdi de standart Xiaomi 14'ün şema çizimleri ortaya çıktı.

Çizim, Xiaomi cihaz sızıntıları konusunda sağlam bir geçmişe sahip olan duyumcu Digital Chat Station tarafından paylaşıldı ancak her zaman olduğu gibi bu görüntü nihai tasarımdan farklı olabilir.

Xiaomi 14 Tasarımından Neler Bekliyoruz?

Xiaomi 14, ince çerçeveli düz bir ekran ve selefi ile uyumlu görünen ortalanmış bir delikli kesik ile gelecek gibi görünüyor. Arka tarafa baktığımızda Xiaomi 13 serisine benzer bir kare kamera ünitesi görüyoruz ancak ana ve telefoto kamera sensörleri için daha büyük kesikler var. Diğer iki kesik muhtemelen ultra geniş kamera sensörü ve LED flaş için.

Geçen haftaki teknik özelliklere göre Xiaomi 14, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 90W hızlı kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj özellikli 4.860 mAh pile sahip olacak.

Xiaomi 14 Pro'nun da aynı işlemci ve 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj özellikli daha büyük bir 5.000 mAh pil ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Peki sizin Xiaomi 14 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.