Xiaomi 14 Ultra'nın Batarya Kapasitesi ve Şarj Hızı Ortaya Çıktı

Uzun süredir beklenen Xiaomi 14 Ultra modelinin batarya kapasitesi ve şarj hızı sızdırıldı. Yeni sızıntıya göre yeni telefon, serideki diğer akıllı telefonlardan daha yüksek batarya kapasitesiyle beraber gelecek.

Xiaomi 14 Ultra'nın Batarya Kapasitesi ve Şarj Hızı Sızdırıldı

Çin merkezli Xiaomi tarafından 26 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen etkinlikte Xiaomi 14 serisi tanıtılmıştı ancak Xiaomi 14 Ultra modeline yer verilmemişti. Yakında tanıtılması beklenen yeni akıllı telefon modeli ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı.

Digital Chat Station, Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden söz konusu akıllı telefonun bazı özellikleri hakkında bir iddia ortaya attı. Venti kod ismine sahip olan Xiaomi 14 Ultra modelinin 5.180 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi.

Xiaomi 14 modelinde 4.610 mAh, Xiaomi 14 Pro modelinde ise 4.880 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Eğer iddia doğru çıkarsa yeni telefon, serideki diğer modellerden daha fazla pil kapasitesi sunacak.

Telefonun 90W kablolu hızlı şarj teknolojisi, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği öne sürüldü. Bu iddia, söz konusu akıllı telefonun Xiaomi 14 modeli ile aynı kablolu ve kablosuz hızlı şarj teknolojilerine sahip olabileceğini gösteriyor.

Güçlü donanım bileşenleri ile dikkat çeken Xiaomi 14 Pro modeli 120W kablolu hızlı şarj teknolojisi, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Xiaomi 14 Ultra modelinin batarya ve şarj özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.