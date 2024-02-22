Etkileyici Kameraya Sahip Xiaomi 14 Ultra Tanıtıldı: Özellikleri Neler?

Çin merkezli Xiaomi tarafından yapılan tanıtım ile beraber Xiaomi 14 Ultra'nın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Güçlü donanıma ve şık tasarıma sahip olan akıllı telefon, kamerasıyla da etkilemeyi başarıyor.

Xiaomi 14 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,73 inç

: 6,73 inç Ekran Teknolojisi : LTPO AMOLED

: LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1440 x 3200 piksel

: 1440 x 3200 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 522 PPI

: Yaklaşık 522 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 50 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP

: 50 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP Arka Kamera Video Kaydı : 8K 24/30 FPS, 4K 24/30/60/120 FPS, 1080p 30/60/120/240/480/960/1920 FPS

: 8K 24/30 FPS, 4K 24/30/60/120 FPS, 1080p 30/60/120/240/480/960/1920 FPS Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Ön Kamera Video Kaydı : 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS

: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS Batarya Kapasitesi : 5.300 mAh

: 5.300 mAh Kablolu Şarj : 90W

: 90W Yazılım : Android 14 tabanlı HyperOS

: Android 14 tabanlı HyperOS Boyut: 161,4 x 75,3 x 9,2 mm

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Yapay zekâ destekli 30x ultra zoom özelliğiyle dikkat çeken telefon 8K çözünürlüğe kadar video kaydı yapabiliyor. Ana kamerada LYT-900 sensörü, diğer kameralarda ise IMX858 sensörü yer alıyor.

Xiaomi 14 Ultra Fiyatı

12 GB RAM ve 256 GB Depolama : 6499 yuan (904 dolar)

: 6499 yuan (904 dolar) 16 GB RAM ve 512 GB Depolama : 6999 yuan (973 dolar)

: 6999 yuan (973 dolar) 16 GB RAM ve 1 TB Depolama : 7799 yuan (1084 dolar)

: 7799 yuan (1084 dolar) Titanyum Sürüm 16GB RAM + 1TB Depolama: 8799 yuan (1223 dolar)

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