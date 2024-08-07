12 GB RAM ve Dahası: Xiaomi 14T Performans Testinde!

Akıllı telefon sektörünün önde gelen isimlerinden Xiaomi, yakında 14T serisiyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar bu modeller hakkında pek fazla bilgi paylaşılmamıştı, ancak durum değişmeye başladı. Son olarak, Xiaomi 14T tanıtım öncesi önemli bir eşiği aştı. İşte Xiaomi 14T Geekbench sonuçları!

Xiaomi 14T Geekbench Skoru Belli Oldu

Xiaomi 14T, 2406APNFAG model numarasıyla Geekbench 4 testlerine girdi. Akıllı telefon, tek çekirdekli testlerde 4.389, çok çekirdekli testlerde ise 15.043 puan aldı. Böylece telefonun bazı özellikleri dolaylı yoldan da olsa belli oldu.

Akıllı telefona güç verecek işlemci MediaTek Dimensity 8300 olacak. 4 nm mimariyle üretilen bu yonga seti; 1x 3.35 GHz ARM Cortex-A715, 3x 3.0 GHz ARM Cortex-A715 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Mali-G615 MC6 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Geekbench testlerine giren modelin 12 GB RAM'e sahip olduğunu belirtelim. Ancak, farklı bellek seçeneklerinin de mevcut olma ihtimalini akıldan çıkarmamak önemli. Ayrıca, cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştıracağı görülüyor.

Akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı şimdilik açıklanmadı. Ancak, sektör kaynaklarına göre ağustos ya da eylül ayları içerisinde vitrine çıkabilir.