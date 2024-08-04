Reklamlardan Bıkan Xiaomi Sahiplerini Üzecek Gelişme!

Son yıllarda fiyat / performans dengisi bozulmaya başlamış olsa da Xiaomi'yi herkes uygun fiyata yüksek performanslı telefonlar sunan bir marka olarak tanıdı. Günümüzde amiral gemisi bir yana orta seviye bir telefonunu almak bile günlük ihtiyaçlar için fazlasıyla yeterli oluyor.

Xiaomi Reklam Kapatma Ayarını Yalandı!

Her marka gibi Xiaomi'nin de olumsuz yönleri var ve bunlardan ilki arayüzdeki reklamlar. Xiaomi telefonlarda dosya yöneticisi gibi herhangi bir uygulamaya girdiğinizde karşınıza reklam çıkıyor. Tabii bu reklamları ortadan kaldırmanın çeşitli yolları var ancak teknik bilgiye sahip olmayanlar için karışık bir süreç.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir sızıntı da Xiaomi'nin kullanıcı arayüzüne reklamları tamamen kapatma imkanı sunan bir buton ekleyeceği belirtilmişti. Bu gelişme Xiaomi sahiplerini sevindirmiş olsa da şirketten gelen resmi açıklama ile hayaller suya düştü.

Xiaomi, Android Authority'ye yaptığı açıklamada önceden yüklenmiş uygulamaları ve "giriş sayfalarını" azaltarak kullanıcı deneyimini iyileştirme planlarını olduğunu kabul etti. Yani bloatware denilen sistem uygulamalarının sayısı azaltılacak. Ancak açıklamanın devamında reklam devre dışı bırakma düğmesi iddiası reddedildi.

Özetleyecek olursak gereksiz yazılımların azaltılacak olması kullanıcı deneyimi açısından oldukça iyi bir gelişme. Ancak Xiaomi'nin reklam göstermeye devam edecek olması kullanıcıları rahatsız eden bu sorunu ortadan kaldırmıyor. Tabii şirketin ilerleyen dönemde bu tutumunu tekrar gözden geçirme ihtimali söz konusu.