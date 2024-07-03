144 Hz Ekran ve 16 GB RAM: Xiaomi 14T Pro Özellikleri Ortaya Çıktı!

Akıllı telefon sektörünün önde gelen isimlerinden Xiaomi, çok yakında 14T serisiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Modellerle ilgili bugüne dek çok fazla rapor ortaya çıkmazken, bu durum an itibariyle değişmeye başladı. Son olarak, Xiaomi 14T Pro tanıtım öncesi önemli bir eşiği aştı.

Xiaomi 14T Pro Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Xiaomi 14T Pro, 2407FPN8EG model numarasıyla NBTC veri tabanında ortaya çıktı. Liste, akıllı telefonun herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmasa da şirkete yakın kaynaklardan gelen raporlar sayesinde neler beklememiz gerektiğini biliyoruz.

Xiaomi 14T Pro'nun bu ayın sonunda Çin'de piyasaya sürülmesi beklenen Redmi K70 Ultra'nın yenilenmiş versiyonu olduğu iddia ediliyor. Bu kapsamda telefonun 1,5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panele ev sahipliği yapması bekleniyor.

Modelde Dimensity 9300+ yonga seti ve 120W hızlı şarj desteğine sahip 5.500 mAh pil mevcut olacak. Dahası, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanıyla raflardaki yerini alacak. Ayrıca metal bir çerçeveye ve IP68 sertifikalı bir kasaya sahip olması bekleniyor.

Akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı şimdilik açıklanmadı. Ancak, sektör kaynaklarına göre ağustos ayı içerisinde vitrine çıkabilir. Zira Redmi K70 Ultra'nın temmuz ayı sonunda tanıtılacağını dikkate alırsak, ağustos ayının bu iş için oldukça uygun olduğunu söyleyebiliriz.

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