İşlemcisi Netleşti: Xiaomi 14T Pro Performans Testinde!

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında piyasaya sürülen Xiaomi 13T ve 13T Pro'nun devam modelleri kısa süre sonra tanıtılacak. Tahmin edebileceğiniz üzere Xiaomi 14T ve 14T Pro olarak adlandırılacak telefonlardan Pro'nun işlemcisi performans testinde ortaya çıktı.

Xiaomi 14T Pro, Dimensity 9300 İşlemciye Sahip!

Geekbench performans testinde Xiaomi 14T Pro'nun MediaTek Dimensity 9300 işlemciden güç aldığını görüyoruz. Hali hazırda piyasada olan 13T Pro modelinde Dimensity 9200+ işlemci kullanılıyor.

Geekbench 4.4 ile gerçekleştirilen performans testinde telefonun 12 GB RAM'e sahip olduğunu ve Android 14 işletim sistemi ile çalıştığını görüyoruz. Tek çekirdek testinde 9369 puan alan telefon, çoklu çekirdek testinden 26083 puan elde etti.

Bu noktada Geekbench versiyonuna dikkat etmek gerekiyor. Hali hazırda Geekbench 6 kullanılıyorken Geekbench 4 ile test yapıldığı için puanların yeni sürümde farklılık göstermesi kaçınılmaz görünüyor.

Telefon veritabanında yalnızca model numarasıyla listelenmiş olsa da, geçtiğimiz günlerde Endonezya'da alınan sertifika bu telefonun Xiaomi 14T Pro olduğunu doğruluyor.