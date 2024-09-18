Samsung'un Yeni Özelliği Xiaomi Telefonlara Geliyor!

Ocak ayında tanıtılan Galaxy S24 serisi ile kullanıcılara sunulan özelliklerden birisi de Circle to Search olmuştu. Kullanıcıların ekran görüntüsündeki herhangi bir bölümü işaretleyerek görsel arama yapmasını sağlayan bu özellik daha sonrasında Google Pixel telefonlara da geldi.

Xiaomi 14T, Circle to Search Özelliğine Sahip Olacak

Sızdırılan tanıtım materyallerine göre 26 Eylül'de resmiyet kazanacak olan Xiaomi 14T ve 14T Pro, Circle to Search özelliği ile kutudan çıkacak. Xiaomi bu özelliğe ek olarak AI Notlar, AI Tercüman, AI Altyazı ve AI Ses Kaydı gibi diğer Google Gemini destekli yapay zeka özelliklerini de kullanıcılara sunacak.

Sızdırılan görüntüler Xiaomi 14T'nin MediaTek Dimensity 8300 Ultra işlemciden güç alacağını ve 12 GB RAM'e sahip olacağını gözler önüne seriyor. 512 GB depolama alanı ile gelecek olan telefonun 5000 mAh bataryası, 45 dakikada tam şarj olabilecek.

Sony IMX906 sensörü kullanan 50 MP ana kameraya, 50 Megapiksel telefoto ve 12 Megapiksel ultra geniş kamera eşlik ederken, ön kamera 32 Megapiksel olacak. Xiaomi 14T Pro'da ise MediaTek Dimensity 9300+ işlemcinin olması bekleniyor.

Her iki cihazda 6.67 inç büyüklüğünde 1120x2712 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan bir OLED ekran bulunacak. IP68 sertifikası ile toza ve suya dayanıklılığın yanı sıra Android 14'ü temel alan HyperOS cihazların diğer ortak özellikleri arasında yer alıyor.