Xiaomi 14T ve 14T Pro Sızdırıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi 13T ve 13T Pro geçen yıl Eylül ayında piyasaya sürülmüştü. Bu nedenle yerini alacak olan Xiaomi 14T ve 14T Pro'nun önümüzdeki günlerde tanıtılmasını bekliyoruz. Her iki telefonun özellikleri ve fiyatı sızdırıldı.

Xiaomi 14T ve 14T Pro: Fiyatı ve Özellikleri

Bu kez özellikleri bir kenara bırakıp fiyatlar ile başlayalım: 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan Xiaomi 14T, 649 Euro fiyat etiketine sahip. 12 GB RAM ve 512 GB depolamaya sahip olan Xiaomi 14T Pro ise 899 Euro fiyat etiketi ile kullanıcı karşısına çıkacak.

Tabii bu telefonların daha farklı RAM ve depolama seçenekleri ile kullanıcı karşısına çıkma ihtimali yüksek. Xiaomi 14T gücünü MediaTek Dimensity 8300 Ultra işlemciden alırken, 14T Pro modelinde Dimensity 9300+ işlemciyi göreceğiz.

Titanyum Siyah, Titanyum Gri ve Titanyum Mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği göreceğiz. Renk seçeneklerinin tamamında "Titanyum" geçiyor olması telefonların doğrudan titanyum çerçevelere sahip olduğu anlamını ortaya çıkarıyor ancak bu serinin Xiaomi'nin en üst düzey serisi olmaması da titanyum konusunda kafaları biraz karıştırıyor.

Her iki cihazda 6.67 inç büyüklüğünde 144 Hz yenileme hızı sunan bir AMOLED ekran yer alacak. 4000 nit parlaklığa ulaşabilen bu ekran, 1220x2712 piksel çözünürlük sunacak. Xiaomi 14T modelinde 50 Megapiksel Sony IMX906 ana kameraya, 2.6x optik yakınlaştırma sunan 50 Megapiksel telefoto ve 12 Megapiksel ultra geniş kamera eşlik edecek.

32 Megapiksel ön kameraya sahip olan telefonların bataryası 5000 mAh seviyesinde. IP68 sertifikası ve Android 14'ü temel alan Xiaomi HyperOS ortak özellikler arasında yer alırken kablosuz bağlantı konusunda önemli bir fark var. Pro modelde Wi-Fi 7 desteği bulunurken, standart model Wi-Fi 6E desteğine sahip.

195 gram ağırlığındaki Xaiomi 14T'nin boyutları 160,5 x 75,1 x 7,8 mm olacak. Xiaomi 14T Pro ise 160,4 x 75,1 x 8,39 mm boyutlara ve 209 gram ağırlığa sahip olacak.