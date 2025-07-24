Xiaomi, Herkesin Beklediği Devasa Bataryalı Telefonu Rafa Kaldırdı!

Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz aylarda amiral gemisi Xiaomi 15 serisini tanıtarak pazardaki yerini bir kez daha güçlendirdi. Yeni serinin geliştirilmesi için yoğun mesai harcayan şirket, şimdi de gözlerini Xiaomi 16 modellerine çevirmiş durumda.

Bir yandan üst segmentteki rekabeti kızıştırmaya hazırlanan marka, diğer yandan orta segment ürün kataloğunu da ihmal etmiyor. Ancak son gelen bilgilere göre şirketin merakla beklenen ve en iyi orta segment telefonlar arasında yer alabilecek modeli iptal etme kararı aldığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Xiaomi 15 Civi İptal Edildi

İddialara göre Xiaomi, Hindistan'da yapmayı planladığı Xiaomi 15 Civi lansmanını iptal etti. Bu kararın, şirketin cihazı tamamen piyasaya sürmekten vazgeçip projeyi rafa kaldırmasından kaynaklandığı öne sürülüyor. Ancak firmanın bu ani geri adımının arkasındaki sebebi ise henüz bilinmiyor.

Haziran 2024’te tanıtılan Xiaomi 14 Civi’ye kıyasla çok daha gelişmiş özelliklerle gelmesi beklenen Xiaomi 15 Civi, oldukça dikkat çekebilirdi. Zira 6.55 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlüğe sahip AMOLED ekrana sahip olacaktı. Bu ekran 120 Hz yenileme hızı ve 3200 nit tepe parlaklık sunacaktı.

6000 mAh’lik dev bataryası sayesinde uzun kullanım süresi sağlaması beklenen cihaz, Qualcomm’un Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden güç alacaktı. Bu güçlü yonga setine 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı eşlik edecekti.

Kamera tarafında da iddialı olan Xiaomi 15 Civi, ön yüzde 50 MP’lik yüksek çözünürlüklü bir özçekim kamerası, arka tarafta ise 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 50 MP telefoto lens ile gelecekti. Xiaomi 15 Civi fiyatının ise 400 ila 520 dolar arasında bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyordu.

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