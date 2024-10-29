Snapdragon 8 Elite İşlemcili Xiaomi 15 Tanıtıldı: İşte Fiyatı!

Xiaomi akıllı telefon dünyasının aylardır beklediği yeni amiral gemilerini nihayet tanıttı. Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'nun yanı sıra 20'den fazla renk seçeneği sunan özel bir sürüm olmak üzere toplam üç model tanıtıldı. İşte karşınızda tüm detayları ile Xiaomi 15!

Xiaomi 15 Özellikleri: Snapdragon 8 Elite, 5400 mAh Batarya

Xiaomi 15'in en dikkat çekici özelliği işlemcisi çünkü Qualcomm Snapdragon 8 Elite önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek birçok amiral gemisine güç verecek. Nihayet 8 GB RAM'e veda eden Xiaomi, 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM seçeneklerinin yanı sıra 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 depolama seçeneği sunuyor.

Son zamanlarda popülerlik kazanan silikon-karbon teknolojisiyle 5400 mAh'lık batarya telefona sığdırıldı. Yerini aldığı Xiaomi 14'te 4610 mAh batarya olduğunu dikkate alırsak, çok ciddi bir artış yaşandığını görüyoruz.

Batarya büyüdüğü için Xiaomi 15'in boyutları arttı mı? Hayır, hatta daha küçük. Önceki modelin 152,8 x 71,5 x 8,2 mm boyutlarına kıyasla 152,3 x 71,2 x 8,08 mm boyutlarında ve 191 gram ağırlığa sahip.

6.36 inç büyüklüğündeki OLED ekran 1200 x 2670 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Ekran altındaki ultrasonik parmak izi okuyucusunu da yenileyen Xiaomi ekranın sunduğu maksimum parlaklığı 3200 nit seviyesine çıkardı.

Ekran, Xiaomi 14'te kullanılan Gorilla Glass Victus'tan 10 kat daha dayanıklı olduğu iddia edilen Xiaomi Dragon Crystal camla korunuyor. Bunun yanı sıra telefonun çerçevesi yüzde 33 daha fazla bükülme direncine sahip yüksek mukavemetli alüminyum alaşımından yapıldı.

Tahmin edebileceğiniz üzere IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık sunuluyor. Kamera sisteminde birkaç değişiklik var, ancak gerçek anlamda büyük bir yükseltme göremiyoruz.

Yine üç kamera da 50 Megapiksel çözünürlüğe sahip. 23 mm'lik ana kamera f/1.62 diyaframa ve OIS'e sahip. Telefoto lensin odak uzaklığı 75 mm'den 60 mm'ye düşürüldü ancak sadece 10 cm mesafeden makro çekim yapabiliyor. Ultra geniş kamera ise 115 derece açıya ve f/2.2 diyaframa sahip.

5x kayıpsız yakınlaştırma yapılabildiğini belirten Xiaomi bu telefonla 8K 30 FPS video kayıt imkanı sunuyor. Tüm kameraların Dolby Vision HDR desteği olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Xiaomi 15'in USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) bağlantı noktası 90W kablolu şarjı destekliyor. Kablosuz şarjda ise 50W gibi iddialı bir hız sunuluyor. Xiaomi G1 pil yönetim çipi sayesinde bataryanın 1600 döngüden sonra kapasitesinin en az yüzde 80'ini koruyacağı belirtiliyor.

5G'nin yanı sıra Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC desteğine sahip olan telefonun stereo hoparlörleri, Dolby Atmos'un yanı sıra hem Hi-Res Audio hem de Hi-Res Audio Wireless sertifikalarına sahip.

HyperOS 2.0 ile kutudan çıkan telefonun başlangıç modeli (12 GB RAM / 512 GB Depolama) 630 dolar fiyat etiketine sahip. 16 GB RAM ve 1 TB depolama istediğinizde ise yaklaşık 780 dolar ödemeniz gerekiyor.