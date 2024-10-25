Xiaomi 15'in Oyun Performansı Ortaya Çıktı: Bu Telefon Çok Güçlü!

Tanıtılmasına sayılı günler kalan Xiaomi 15'in oyun performansı sızdırıldı. Çin merkezli teknoloji devinin yeni telefonu, testlerde sergilediği performans ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Digital Chat Station, Xiaomi 15'e dair bazı test sonuçları paylaştı. Teste tabi tutulan telefonun Snapdragon 8 Elite işlemci, 16 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanı içerdiği söyleniyor.

Geekbench 6'da tek çekirdekli testte 3.080 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9.475 puan aldı. 3DMark'ın Steel Nomad Light testinde 18,74 ortalama kare hızıyla 2.530 puan aldı.

Bir grafik testi senaryosu olan Steel Nomad Light, sistemin grafik performansını analiz etmek için çeşitli görsel efektler ve karmaşık sahneler içeriyor.

Xiaomi 15 Oyunlarda Kaç FPS Alıyor?

Popüler mobil oyunlarda harika bir performans sunan telefon, Honor of Kings'te yalnızca 3,65W güç tüketimiyle sabit 119,8 FPS'te çalıştırmayı başardı.

Xiaomi 15, kaliteli grafikleriyle öne çıkan Genshin Impact oyununu 4,08W güç tüketimiyle sabit 59,9 FPS'te çalıştırdı. Merakla beklenen telefon, Star Iron oyununu 4,53W güç tüketimiyle ortalama 59,8 FPS'te çalıştırmayı başardı.

Snapdragon 8 Elite işlemcili telefonun FPS ve güç verimliliği açısından Dimensity 9400'den daha iyi performans sergilediği iddia edildi.

Xiaomi 15 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merak içerisinde beklenen Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro, 29 Ekim tarihinde Çin'de tanıtılacak.

Xiaomi 15'e ait olduğu öne sürülen test sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.