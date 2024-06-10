Xiaomi 15 Pro Kamera Özellikleri Sızdırıldı!

Xiaomi 14 Ultra'nın piyasaya sürülmesi sonrasında gözler bir sonraki modele yani Xiaomi 15 serisine çevrildi. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemciden güç alacak olan yeni serinin en güçlü modeli: Xiaomi 15 Ultra'nın bazı özellikleri şimdiden gün yüzüne çıktı.

Xiaomi 15 Pro Özellikleri Nasıl Olacak?

Markaya yakın kaynaklara göre Xiaomi 15 Pro, üstün düşük ışık performansı ve dinamik aralık için TheiaCel teknolojisini kullanan 50 Megapiksel ana kameranın bulunduğu üçlü kamera sistemine sahip olacak.

50 Megapiksel çözünürlüğündeki bu ana kameranın OV50K olması bekleniyor. 1/1,3 inçlik bu ana kamera özellikle gelişmiş düşük ışık performansı ile öne çıkarken 8K video kaydı ve 4'ü 1 arada piksel gruplama gibi özellikleri ile öne çıkıyor.

Honor Magic 6 Pro gibi cihazlarda hali hazırda kullanılmakta olan bu sensöre yine 50 Megapiksel çözünürlüğünde olan IMX882 telefoto sensör eşlik edecek. Xiaomi 15 serisinde kamera modülünün kare şeklinde yeniden tasarlanacağı belirtilirken, cihazın kavisli ekranı 2K çözünürlük sunacak.

İşlemci tarafına gelecek olursak; Snapdragon 8 Gen 4'in yüksek performanslı çekirdeğinin 4,2 GHz'e kadar çıkması bekleniyor. Yeni işlemcinin Geekbench performans testinde tek çekirdekte 3000, çoklu çekirdekte ise 10000 puan seviyelerini aştığı dile getiriliyor.