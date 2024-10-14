Xiaomi 15 Pro Kullanılırken Görüntülendi! İşte Özellikleri

Aylardır sızıntılar ile gündemden düşmeyen Xiaomi 15 serisi 20 Ekim tarihinde tanıtılacak. Sızdırılan render görselleri sayesinde Snapdragon 8 Gen 4 işlemciden güç alacak olan Xiaomi 15 serisinin nasıl görüneceği konusunda fikir sahibi olmuştuk.

Xiaomi 15 Pro Tasarımı Nasıl? İşte Özellikleri

Render görselleri ile aynı kamera düzenine sahip olan bir telefon kullanılırken görüntülendi. Bu telefonun henüz tanıtılmayan Xiaomi 15 Pro olduğuna kesin gözüyle bakıyoruz. Söz konusu tasarım Xiaomi 14 Pro ile neredeyse aynı olsa da, kamera adasının yan tarafına yerleştirilen LED flaş farkı ortaya çıkarıyor.

Telefonu tutan kişinin Xiaomi Grup Başkan Yardımcısı Wang Xiaoyan olması da telefonun Xiaomi 15 olma ihtimalini güçlendiriyor. Xiaomi 15 Pro'da f/1.4 diyaframa sahip olan 50 Megapiksel Leica ana kameraya, 50 Megapiksel ultra geniş ve 5x optik yakınlaştırma sunan 50 Megapiksel telemakro kamera eşlik edecek.

Xiaomi 15 Pro'nun TCL tarafından üretilen 6,78 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı, 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanına sahip olan telefon, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemciden güç alacak.

Cihazın 6000 mAh'lık bataryası 90 W kablolu, 80 W kablosuz ve 10 W ters kablosuz şarj desteğine sahip olacak. Siyah, beyaz ve gümüş renk seçenekleri ile gelmesi beklenen telefonun titantum versiyonu da bulunacak.