Xiaomi 15 Pro'nun Görüntüleri Ortaya Çıktı: Heyecanlandıran Detaylar!

Uzun süredir merakla beklenen Xiaomi 15 serisi önemli bir sızıntı ile gündeme geldi. Xiaomi 15 Pro modelinin görüntüleri gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan görüntüler, Xiaomi marka yeni akıllı telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Xiaomi 15 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Ekim ayının sonlarında Çin'de satışa sunulması ve önümüzdeki yıl içerisinde küresel olarak piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi 15 Pro'nun render görselleri sızdırıldı. Bu görseller telefonun yalnızca arka yüzeyini gösteriyor. Dolayısıyla ön yüzeyde değişiklik olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Kare şeklindeki arka kamera tasarımı, Xiaomi 14 Pro'ya oldukça benziyor ancak arada bir fark mevcut. Yeni telefonda LED flaş kamera kurulumunun dışında konumlandırıldı. Teknoloji devi, güçlü Lazer AF modülüne uyması için böyle bir tasarım değişikliği kararı almış olabilir.

Telefonlarda ve kameralarda sıklıkla kullanılan Lazer AF'nin, kamera ile nesne arasındaki mesafeyi ölçmek için lazer ışını kullanan bir teknoloji olduğunu belirtelim. Bu veriler, lensin daha keskin görüntüler için odağı ayarlamasına yardımcı oluyor.

Arka yüzeyde üç adet kameranın yer alacağı ve bunların 50 MP çözünürlüğünde olacağı söyleniyor. Bu kameraların detayları henüz bilinmiyor.

Ortaya çıkan görüntülere göre Xiaomi'nin yeni telefonu siyah, beyaz ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Önceki modelde olduğu gibi bu telefonda da özel titanyum sürüm görebiliriz.

6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olması beklenen telefonun ekranı 2k çözünürlük sunabilir. Telefonun ayrıca gücünü Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinden alacağı iddia ediliyor.

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