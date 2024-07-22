Xiaomi 15 Pro Bekleyenleri Sevindiren Gelişme!

Ekim ayında tanıtımı gerçekleştirilecek olan Xiaomi 15 ve 15 Pro hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Her iki cihazın dünyanın ilk Snapdragon 8 Gen 4 işlemcili telefonları olarak piyasaya sürülmesi beklenirken, Weibo'da yapılan bir paylaşıma göre pil kapasitesi ve hızlı şarj desteği de bu cihazları öne çıkaracak.

Xiaomi 15 Pro Özellikleri Yüzleri Güldürecek

Xiaomi 15 Pro'nun 6000 mAh batarya ve 90W hızlı şarj desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Önceki sızıntılarda 15 Pro'nun 120W hızlı şarj ve 5400 mAh batarya ile geleceği belirtiliyordu. Bu kapsamda 6000 mAh'lık batarya, önceki sızıntılar ile çelişiyor fakat Xiaomi'den böyle bir sürprizin gelmesinin herkesi sevindireceğine eminiz.

Arka tarafta üç adet 50 Megapiksel kameranın yer alması bekleniyor. OmniVision OV50K ana kameranın f/1,4 - f/2,5 değişken diyafram açıklığına sahip olması beklenirken, 5 kata kadar optik yakınlaştırma sunan periskop kamera Sony IMX8 olacak.

Xiaomi 15 Pro'nun dört tarafında da mikro kavisli tasarıma sahip 6,73 inç büyüklüğündeki OLED ekranı, 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Ekrandan parmak izi okuyucuya sahip olan telefon, IP69 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı bir kasaya sahip olacak.

Standart modelin yani Xiaomi 15'in ise 1.5K çözünürlük sunan düz bir OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Pro ile benzer şekilde üç adet 50 Megapiksel kamerayla geleceği iddia edilen telefon, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı seçeneği sunacak.