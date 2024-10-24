En Güçlü Android Telefonun Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Xiaomi'nin uzun bir süredir beklenen yeni akıllı telefon serisi Xiaomi 15 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirket, neredeyse tüm özellikleri hakkında bilgi sahibi olduğumuz yeni telefonların ne zaman tanıtılacağını açıkladı. Detaylar haberde.

Xiaomi 15 Serisi 29 Ekim Tarihinde Sergilenecek

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, uzun bir süredir geliştirdiği yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 15 için neredeyse tüm hazırlıklarını tamamladı. Şirket son olarak, yakında tanıtılmasını beklediğimiz yeni telefonların tanıtım tarihini resmi olarak açıkladı. Buna göre, serinin ana modeli Xiaomi 15 ve 15 Pro, 29 Ekim tarihinde anavatanı Çin'de tanıtılacak.

Bu bağlamda küresel pazara da adım atacağı neredeyse kesinleşen yeni serinin 2025'in Şubat-Mart aylarında diğer bölgelerde de satışa sunulacağını söyleyebiliriz. Zira hatırlarsanız, yeni cihazların selefi Xiaomi 14 ve 14 Pro 26 Ekim tarihinde Çin'de piyasaya sürülmüş, 25 Şubat tarihinde ise global lansmana ayak basmıştı.

Daha öncesinde gün yüzüne çıkan bilgilere göre, yeni Xiaomi 15 serisi kamera ve ekran başta olmak üzere pek çok alanda yeni özellikler sunacak. Buna göre yeni Xiaomi 15, 50MP birincil, 50MP ultra geniş açı, 50MP telefoto lens ile donatılırken, 1,5K çözünürlüklü düz bir ekranla beraber gelecek. Xiaomi 15 Pro ise benzer bir kamera modülünde daha büyük birincil kameraya sahip olurken, 2K çözünürlüklü kavisli bir ekranı bünyesinde barındıracak.

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