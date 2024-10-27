Xiaomi 15 Serisi Henüz Piyasaya Sürülmeden Tükenebilir: Yeni Telefonlar Ön Rezervasyon Sürecinde Satış Rekoru Kıracak!

Xiaomi'nin uzun bir süredir geliştirdiği yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Xiaomi 15 için beklentilerin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Öyle ki, önümüzdeki hafta resmi olarak tanıtılacak yeni telefonlar, kısa bir süre önce girdiği ön rezervasyon sürecinde eşine az rastalanacak bir ilgi ile karşılandı. Detaylar haberde.

Xiaomi 15 Serisi, Ön Rezervasyonda Satış Rekoru Kıracağının Sinyallerini Verdi!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni üst düzey akıllı telefon serisi Xiaomi 15, piyasaya sürülmesine sadece günler kala tekrardan gündeme geldi. Akıllı telefonlar, tanıtımdan önce açılan ön rezervasyon sürecinde oldukça büyük bir ilgi gördü. Öyle ki bazı Xiaomi yöneticileri, yeni cihazların ön rezervasyon sürecindeki satışlarla selefi Xiaomi 14 modellerini şimdiden geride bıraktığını açıkladı.

29 Ekim tarihinde serinin ana modeli Xiaomi 15 ve 15 Pro'yu resmi olarak sergilemeyi planlayan Xiaomi, piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni serinin ön rezervasyon satışlarında önemli sayılara ulaştığını belirtti. Şirketin üst düzey yöneticilerinden XinXin Mia, süreçle alakalı detaylı rakamlar paylaşmasa dayeni telefonların daha öncesinde satış rekorları kıran Xiaomi 14 serisini geride bıraktığını söylüyor.

Görünüşe göre Xiaomi'nin yeni akıllı telefon serisi, yakaladığı satış sayılarıyla şirketin rekorlarını tazeleyebilecek seviyede. Yeni cihazların, önemli kamera iyileştirmeleri ve yeni işlemci setleriyle geleceeği iddiaları, şimdiden pek çok teknolojiseveri heyecanlandırmış durumda. Üstelik, serinin en üst düzey modeli Xiaomi 15 Ultra'nın henüz ön rezervasyona sunulmadığını da belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi 15 serisi, şirketin satış rekorlarını egale edebilir mi? Yorumlarda buluşalım...