Xiaomi 15 Ultra ve 15 Pro Uzun Pil Ömürleriyle Dikkat Çekecek!

Xiaomi'nin yaklaşan akıllı telefon serisinin amiral gemisi modelleri Xiaomi 15 Ultra ve 15 Pro hakkında yeni haberler var. Şirkete yakın kaynakların bildirdiklerine göre, yeni telefonlar yüksek batarya kapasiteleri sayesinde tüm dünyada ses getirmeyi başaracak. İşte detaylar...

Yeni Xiaomi 15 Ultra ve 15 Pro 6000 mAh Kapasiteli Bataryalara Sahip Olacak

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonları hakkında ortaya çıkan son sızıntılar, cihazların pil ömrü ile ilgili yeni bilgileri ortaya çıkardı. Ünlü teknoloji analisti Digital Chat Station, yakında tanıtılması beklenen Xiaomi imzalı bir telefonun 6000mAh kapasiteli silikon bir batarya ile geleceğini iddia etti. Her ne kadar bu cihazın adı belirtilmemiş olsa da, önceki bilgi ve tahminler bu cihazın Xiaomi 15 Pro olabileceğini gösteriyor.

Dahası, yaklaşan Xiaomi 15 Ultra modeli için uzun süreli bir pil ömrü vadeden 6200mAh kapasiteye sahip daha büyük bir silikon bataryanın da yolda olduğu söyleniyor. Xiaomi'nin daha öncesinde açıkladığı lansman takvimine göre, Xiaomi 15 Ultra'nın Şubat 2025 tarihinde tanıtılması beklenirken, Xiaomi 15 Pro'nun Ekim veya Kasım 2024'te piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Öte yandan serinin Pro modeli hakkında ortaya çıkan bilgiler sadece bataryayla sınırlı değil. İddialara göre, Yeni Xiaomi 15 Pro 50 megapiksel ana sensörle birlikte f/1.4 ila f/2.5 arasında değişen bir diyafram açıklığına ev sahipliği yapacak.

Mevcut ana kamerayı 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5x optik zoom sunan 50 megapiksel çözünürlüklü periskop telefoto kamera destekleyecek. Ön tarafta ise cihaz, 2K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip bir ekranı bünyesinde bulunduracak. Güvenlik, ekran altında yer alan parmak izi sensörü ile sağlanacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Xaomi 15 Ultra ve 15 Pro başka hangi özelliklere sahip olmalı? Yorumlarda buluşalım...