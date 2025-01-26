Xiaomi 15 Ultra Kanlı Canlı Görüntüledi!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz yılın sonlarında yeni Xiaomi 15 serisini resmen duyurdu. Şirket, aralık ayında Xiaomi 15 ve 15 Pro modellerini satışa sunarken, alışageldiğimiz şekilde Xiaomi 15 Ultra modelini gelecek seneye bıraktı.

Bu bağlamda yeni 15 Ultra ile ilgili sızıntılar teknoloji gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak ortaya çıkan bazı canlı görüntüler, yeni amiral gemisinin arka kamera tasarımının nasıl olacağı hakkında bizlere net bilgiler sunuyor.

Xioami 15 Ultra Dairesel Arka Kamera Tasarımı İle Gelecek

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, Xiaomi 15 Ultra'ya ait olduğunu söylediği bazı canlı görüntüleri internete sızdırdı. Söz konusu görüntülerde telefonun arka kamera bölümünü görüyoruz. Paylaşılanlara göre, yeni amiral gemisi dairesel bir kamera modülü ile birlikte gelecek.

Yine görüntüler ile birlikte Xiaomi ile Lecia ortaklığının 15 Ultra modelinde de devam ettiğini anlıyoruz. İddialara göre bu iş birliği ile gelitşirilen kameraların özellikleri şu şekilde olacak:

Ana Kamera: 50 MP, 1 inç büyük sensör

Ultra Geniş Kamera: 50 MP

Telefoto Kamera: 50 MP, 3x zoom özelliği

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP (100x hibrit zoom)

Söylentiler, Xiaomi 15 Ultra'da ayrıca bu sensörlerin yanında bir de LED flaşın eşlik edeceğini öne sürüyor. Telefonun Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacağı, HyperOS 2 işletim sistemiyle çalışacağı ve 32 MP çözünürlüklü bir ön kameraya sahip olacağı da iddia ediliyor.

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