200 MP Kameralı Xiaomi 15 Ultra'nın Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Xiaom, 2024 yılının ekim ayında düzenlediği etkinlikte Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerini tanıtmıştı ancak Xiaomi 15 Ultra'yı duyurmamıştı. Bu nedenle söz konusu telefonun ne zaman satışa sunulacağı merak ediliyordu. Yaşanan yeni gelişme, Xiaomi 15 Ultra ne zaman çıkacak sorusuna ışık tuttu.

Xiaomi 15 Ultra Çıkış Tarihi

Xiaomi'nin Akıllı Telefon Bölümü Başkanı Lu Weibing, Weibo hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda heyecan verici bilgiler paylaştı. Weibing'e göre telefon ocak ayının sonunda başlayan Çin Bahar Festivali'nin ardından tanıtılacak.

Lansman ile ilgili net tarih paylaşılmadı ancak yapılan açıklama, Xiaomi 15 Ultra'nın şubat ayının sonlarını işaret ediyor. Cihazın Barselona'da düzenlenecek 2025 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) sergilenme ihtimali de oldukça yüksek.

Akıllı telefon Çin ile aynı anda küresel olarak satışa sunulacak. Dolayısıyla telefonu satın almak isteyen kişiler global sürümü beklemek zorunda kalmayacak.

Xiaomi 15 Ultra Özellikleri

Telefonun arka tarafında tıpkı önceki modelde olduğu gibi dairesel kamera tasarımı tercih edilecek. Daire şeklindeki modülün sağ üst köşesinde periskop telefoto, hemen altta ise üç adet kamera sıralanacak.

Ultrasonik parmak izi tanıma özelliğini içeren kavisli ekran 2K çözünürlük sunacak. Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak telefonda 6 bin mAh batarya kapasitesinin yer alması bekleniyor. Cihaz ayrıca 90W kablolu, 50W kablosuz şarj teknolojilerini destekleyeceği iddia ediliyor.

Telefonun uydu iletişim teknolojisini de destekleyeceği söyleniyor. BeiDou iletişimi aracılığıyla çift uydu bağlantısına imkân tanıyacak cihazda TianTong uydu sistemi standart olarak gelecek. Söylentiler arasında eSIM desteği de yer alıyor.