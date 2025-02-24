200 MP Kameralı Xiaomi 15 Ultra'nın Çıkış Tarihi Açıklandı

Xiaomi, geçtiğimiz yıl düzenlediği etkinlikte Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerini tanıtmıştı ancak Xiaomi 15 Ultra'yı duyurmamıştı. Bu nedenle telefonun ne zaman tanıtılacağı merak ediliyordu. Yapılan açıklama ile birlikte Xiaomi 15 Ultra'nın tanıtım tarihi belli oldu.

Xiaomi 15 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi tarafından paylaşılan görsele göre Xiaomi 15 Ultra 27 Şubat 2025 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Küresel lansman ise 2 Mart tarihinde MWC Barselona'da yapılacak. Xiaomi CEO'su Lei Jun ayrıca telefonun görsellerini paylaştı. Görsellerde telefonun siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor.

Xiaomi 15 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Geçtiğimiz haftalarda Xiaomi 15 Ultra'nın bazı özellikleri gün yüzüne çıkmıştı. 6.000 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken telefon 90W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. LTPO AMOLED ekranın 120Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlük sunacağı öne sürüldü.

50 megapiksel çözünürlüğündeki ana kameranın 1 inç büyüklüğünde sensöre sahip olacağı iddia ediliyor. Arka yüzeyde ayrıca 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kameranın yer alacağı belirtiliyor. Telefonda Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yer alacağı söyleniyor.