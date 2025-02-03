iPhone Katili Xiaomi 15 Ultra'nın Çıkış Tarihi ile Tasarımı Ortaya Çıktı!

Xiaomi, merakla beklenen 15 Ultra modelini tanıtmak için adeta gün sayıyor. iPhone 16 Pro Max ve Galaxy S25 Ultra gibi rakiplerini her anlamda gölgede bırakması beklenen bu telefon, kelimenin tam anlamıyla Android'in amiral gemisi olacak. Elbette ki beklenti bu kadar yüksek olunca sızıntıların da ardı arkası kesilmiyor. Son olarak şirketten resmi bir açıklama gelmemiş olmasına rağmen Xiaomi 15 Ultra'nın çıkış tarihi ve tasarımı sızdırıldı.

Xiaomi 15 Ultra Ne Zaman Çıkacak?

İddialara göre Xiaomi 15 Ultra, 26 Şubat'ta Çin'de düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Özellikleri, tasarımı ve fiyatı burada belli olacak. Ancak bu lansman Çin'e özel olacak. Bizlerin eline ulaşacak Xiaomi 15 Ultra versiyonu için ise Mart başında Barcelona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) global tanıtım gerçekleşecek.

Çin'e kıyasla fiyatının daha pahalı ve birkaç özelliğin farklı olmasının artık bir gelenek olduğunu hatırlatmakta fayda var. Elbette ki Xiaomi 15 Ultra'yla ilgili beklentiler bununla sınırla değil. Ortaya çıkan görüntüler, daha önce de sızıdırılan telefonun tasarımını doğruladı. Buna göre 15 Ultra, oldukça büyük sensörlere sahip dörtlü bir kamera dizilimiyle gelecek.

Sızıntılara göre telefonun kamera özellikleri ise şu şekilde olacak:

50 MP LYT-900 Ana Kamera

50 MP Samsung JN5 Ultra Geniş Açı Lens

50 MP Sony IMX858 Telefoto Kamera

200 MP Samsung HP9 Periskop Telefoto Lens

32 MP Ön Kamera (Sensör Belirsiz)

Şirketin Leica ile iş birliği bu modelde de devam edecek ve bu telefonun arkasında vurgulanacak. Samsung'un aksine Xiaomi, kamera adasını bir bütün halinde tutacak ve daha bütüncül bir tasarım sunacak. Malzeme olarak ise parmak izi tutmuyor gibi görünen bir materyal kullanacak. Buna ek olarak Xiaomi 15 Ultra, amiral gemisi modellerde olması beklenen her özelliğe sahip olacak.

Frekans hızı artırılmış Qualcomm Snapdragon Elite işlemci, bu işlemciyi serin tutacak kadar başarılı bir soğutma sistemi, 120 Hz AMOLED ekran ve ışık hızında şarj gibi özellikler bu telefonda karşımıza çıkacak. Fiyatı ise şimdilik belirsiz. Ancak tek bir şey kesin ki ucuz olmayacak.