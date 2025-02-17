Xiaomi 15 Ultra Her Açıdan Görüntülendi! Tasarımda Önemli Değişiklik

Xiaomi, geçtiğimiz yıl düzenlediği etkinlikte Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerini tanıtmıştı ancak Xiaomi 15 Ultra'yı duyurmamıştı. Bu nedenle telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı uzun süredir merak ediliyordu. Yeni sızıntı, telefonu birçok açıdan göstererek tasarımı gözler önüne serdi.

Xiaomi 15 Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Xiaomi 15 Ultra'nın basın görselleri sızdırıldı. Görüntülerde telefonu beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle görüyoruz. Bunların dışında renk seçeneği sunulup sunulmayağı henüz bilinmiyor.

Telefonun arka kamera tasarımı Xiaomi 14 Ultra'da tercih edilen tasarıma benziyor fakat lens dizilimi açısından bir fark mevcut. Üstte bir lens bulunurken diğer üç lens ise altta konumlanıyor. Xiaomi 14 Ultra'da ise her iki tarafta da ikişer lens yer alıyor. Telefonun ön yüzeyi ise önceki modele oldukça benziyor.

Siyah renk seçeneğinde kamera modülü kırmızı bir çerçeveye sahip. Bunların dışında genel olarak Xiaomi 14 Ultra'ya benzer bir tasarım tercih edilmiş. Ses ve güç butonları telefonun sağ kısmında bulunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda Xiaomi 15 Ultra'nın bazı özellikleri gün yüzüne çıkmıştı. 6.000 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken telefon 90W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. LTPO AMOLED ekranın 120Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlük sunacağı öne sürüldü.

50 megapiksel çözünürlüğündeki ana kameranın 1 inç büyüklüğünde sensöre sahip olacağı iddia ediliyor. Arka yüzeyde ayrıca 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kameranın yer alacağı belirtiliyor.

Xiaomi 15 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Xiaomi 15 Ultra modelinin 512 GB depolama alanına sahip sürümü Avrupa'da 1.499 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.