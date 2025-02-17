Xiaomi 16 Pro'nun Ekran Özellikleri Sızdırıldı! Hayran Bırakıyor

Xiaomi 15 Ultra beklenirken Xiaomi 16 Pro modeline dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı Bu doğrultuda telefonun ekran özellikleri gün yüzüne çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni telefon ekranıyla kendisine hayran bırakacak.

Xiaomi 16 Pro'nun Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Digital Chat Station (DCS) tarfından ortaya atılan iddiaya göre Xiaomi 16 Pro modeli ultra ince çerçevelere sahip düz ekran ile birlikte gelecek. 6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlük sunacak.

Ekranın LIPO teknolojisiini içereceği öne sürüldü. Böylece daha ince çerçeveli ve zarif telefon elde edilecek. Xiaomi, LIPO teknolojisini Xiaomi 15 serisine entegre etmişti. Bu teknolojinin Xiaomi 15 Ultra modelinde de yer alması bekleniyor.

Serinin önceki modelleri olan Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 14 Pro ve Xiaomi 13 Pro'da 6,73 inç ekran büyüklüğü tercih edilmişti. Yeni telefonun daha büyük bir ekran boyutuyla birlikte gelecek olması şaşırttı.

Muhtemelen Xiaomi 16 Ultra da Xiaomi 16 Pro ile aynı ekran boyutuna sahip olacaktır. Yani Ultra modelini de 6,85 inç ekran boyutuyla görebiliriz. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını da belirtelim.

Xiaomi 16 Pro Çıkış Tarihi

Gücünü Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak telefon 2025 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor.