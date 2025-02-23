Xiaomi 15 Ultra'nın Kamera Özellikleri Nihayet Duyuruldu
Xiaomi, merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 15 Ultra'nın kamera özelliklerini bir canlı yayın etkinliğinde tanıttı.
Xiaomi cephesinin uzun bir süredir merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 15 Ultra ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yeni üst düzey cihazın merak edilen bazı özellikleri ve lansman tarihine dair önemli detaylar bir canlı yayında resmen açıklandı.
Xiaomi Group Ortağı ve Başkanı Lu Weibing, kısa bir süre önce gerçekleştirdiği canlı yayında Xiaomi 15 Ultra'nın kamera özelliklerini resmen duyurdu.
Xiaomi 15 Kamera Özellikleri
Başkanı Lu Weibing'in açıklamalarına göre, optik özellikleriyle öne çıkacak yeni Xiaomi 15 Ultra, dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Bu kurulumda yer alan sensörlerin özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:
- Ana Kamera: 50 MP, 1/0,98 inç, f/1,63 diyafram açıklığı
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP, 14 mm odak uzaklığı, f/2,2 diyafram açıklığı
- Telefoto Kamera: 50 MP, 70 mm odak uzaklığı, 10 cm telefoto makro yeteneği, f/1,8 diyafram açıklığı
- Periskop Telefoto Kamera: 200 MP, 1/1,4 inç sensör boyutu, ISZ teknolojisi, 100 mm odak uzaklığı, f/2,6 diyafram açıklığı,
Lu Weibing, çok yakında karşımıza çıkacak Xiaomi 15 Ultra'nın lansmanı hakkında da önemli bilgiler verdi. Weibing'e göre, Xiaomi 15 Ultra için düzenlenecek lansmanda yeni amiral gemisinin yanı sıra Mi Home Merkezi Klima, Mijia Çamaşır ve Kurutma Makinesi Seti, yeni bir akıllı buzdolabı, Süper XiaoAI Hoparlör, Xiaomi Buds 5 Pro ve RedmiBook 2025 Pro gibi birçok yeni ürün de sergilenecek.
200 MP Kameralı Xiaomi 15 Ultra'nın Fiyatı Beklentileri Alt Üst Etti
Geçtiğimiz haftalarda bazı özellikleri ortaya çıkan Xiaomi 15 Ultra bu kez fiyatı ile gündeme geldi. İddiaya göre telefonun fiyatı cep yakacak.
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