Xiaomi 15 Ultra'nın Kamera Özellikleri Nihayet Duyuruldu

Xiaomi cephesinin uzun bir süredir merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 15 Ultra ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yeni üst düzey cihazın merak edilen bazı özellikleri ve lansman tarihine dair önemli detaylar bir canlı yayında resmen açıklandı.

Xiaomi Group Ortağı ve Başkanı Lu Weibing, kısa bir süre önce gerçekleştirdiği canlı yayında Xiaomi 15 Ultra'nın kamera özelliklerini resmen duyurdu.

Xiaomi 15 Kamera Özellikleri

Başkanı Lu Weibing'in açıklamalarına göre, optik özellikleriyle öne çıkacak yeni Xiaomi 15 Ultra, dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Bu kurulumda yer alan sensörlerin özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Ana Kamera: 50 MP, 1/0,98 inç, f/1,63 diyafram açıklığı

50 MP, 1/0,98 inç, f/1,63 diyafram açıklığı Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP, 14 mm odak uzaklığı, f/2,2 diyafram açıklığı

50 MP, 14 mm odak uzaklığı, f/2,2 diyafram açıklığı Telefoto Kamera: 50 MP, 70 mm odak uzaklığı, 10 cm telefoto makro yeteneği, f/1,8 diyafram açıklığı

50 MP, 70 mm odak uzaklığı, 10 cm telefoto makro yeteneği, f/1,8 diyafram açıklığı Periskop Telefoto Kamera: 200 MP, 1/1,4 inç sensör boyutu, ISZ teknolojisi, 100 mm odak uzaklığı, f/2,6 diyafram açıklığı,

Lu Weibing, çok yakında karşımıza çıkacak Xiaomi 15 Ultra'nın lansmanı hakkında da önemli bilgiler verdi. Weibing'e göre, Xiaomi 15 Ultra için düzenlenecek lansmanda yeni amiral gemisinin yanı sıra Mi Home Merkezi Klima, Mijia Çamaşır ve Kurutma Makinesi Seti, yeni bir akıllı buzdolabı, Süper XiaoAI Hoparlör, Xiaomi Buds 5 Pro ve RedmiBook 2025 Pro gibi birçok yeni ürün de sergilenecek.

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