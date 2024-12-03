Merakla Beklenen Xiaomi 15 Ultra'nın Özellikleri Ortaya Çıktı!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonlarını içeren Xiaomi 15 serisi için yürüttüğü çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ünlü şirket son olarak, Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun ardından Ultra modelini de piyasaya sürmek için son hazırlıklarını tamamlıyor.

Sektörel kaynaklar, çok yakında devler sahnesine çıkacak yeni telefonun teknik özellikerini ve tasarıma dair önemli detayları gün yüzüne çıkardı. Hadi gelin hep beraber Xiaomi'nin yeni amiral gemisine bir göz atalım.

Xiaomi 15 Ultra Özellikleri

İddialara göre Xiaomi 15 Ultra, 6.73 inç boyutlu, 120Hz yenileme hızlı ve QHD+ çözünürlük sunan LTPO OLED bir ekranla gelecek. Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak yeni cihaz, Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 arayüzü ile çalışacak.

Xiaomi ve Leica iş birliğinde geliştirilen üst düzey bir kamera kurulumuna sahip olacak yeni 15 Ultra, f/1.63 diyaframlı 50MP birincil, 50 MP kısa mesafeli 2x telefoto ve 200 MP çönürlüklü 4.3x periskop telefoto sensörlerini bünyesinde barındıracak.

Tasarım tarafına da değinecek olursak yeni Xiaomi 15 Ultra'nın, büyük oranda selefi Xiaomi 14 Ultra'ya benzeyecek. Öte yandan yeni cihazda sensörklerin kamera adasına daha asimetrik bir şekilde dizileceği söyleniyor.

Peki siz yeni Xiaomi 15 Ultra hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...