Merakla Beklenen Xiaomi 15 Ultra Parçalarına Ayrıldı (Video)

Uzun süredir merakla beklenen Xiaomi 15 Ultra tanıtılmadan parçalarına ayrıldı. YouTube üzerinden paylaşılan video ile beraber telefonun içerisindeki büyük boyutlu kameralar ve diğer parçalara yakından göz atma fırsatı elde edildi.

Xiaomi 15 Ultra'yı Parçalarına Ayırdılar

Bir YouTube kanalı, tanıtılmasına saatler kala Xiaomi 15 Ultra modelini parçalarına ayırdı. Videoda ilk olarak kameraların boyutu dikkat çekiyor. Telefondaki kameralar arasında 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto da bulunacak. Bu kameranın Samsung'un ISOCELL HP9 sensörünü kullanılacağı söyleniyor.

ISOCELL HP9 sensörü daha önce vivo X100 Ultra modelinde tercih edilmişti. Bu sensörün vivo X200 Ultra modelinde de kullanılması bekleniyor. Xiaomi 15 Ultra'nın ana kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Ana kameranın 1 inç büyüklüğünde sensör ile birlikte geleceği belirtiliyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6.000 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken telefon 90W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. LTPO AMOLED ekranın 120Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlük sunacağı öne sürüldü.

Telefonda Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yer alacağı söyleniyor. Xiaomi 15 Ultra 27 Şubat 2025 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Küresel lansman ise 2 Mart tarihinde MWC Barselona'da yapılacak.