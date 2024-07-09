Xiaomi 15 Ultra Ortaya Çıktı: Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi, amiral gemisi telefonlarında uyguladığı geleneği bu yıl da devam ettirecek. Çinli üretici, bu yılın sonlarında Xiaomi 15 ve 15 Pro'yu vitrine çıkaracak, sonraki tarihlerde ise Ultra modelini piyasaya sürecek. Son raporlar, akıllı telefonun tanıtım tarihini ortaya koyuyor.

Xiaomi 15 Ultra İçin İlk Bilgiler Geldi: Ne Zaman Tanıtılacak?

2020'den bu yana amiral gemisi serilerinde kullanıcılara Ultra modelini sunan Çinli şirket, yaklaşan Xiaomi 15 ailesiyle bu geleneğini bozmayacak. Xiaomi 15 Ultra bu doğrultuda 25010PN30C, 25010PN30G ve 25010PN30I model numaralarıyla IMEI veri tabanında göründü. Bu, modelin geliştirildiğinin bir kanıtı niteliğinde.

Xiaomi 15 Ultra'nın model numaralarına bakıldığında Çin, global ve Hint versiyonlarıyla satışa çıkacağı görülüyor. Serinin Pro modelinin Çin'e özel olacağı bilgisini dikkate alırsak, globale standart ve üst düzey özelliklere sahip olacak Ultra'nın geleceğini söylemek mümkün.

Şu an için akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağına ilişkin resmi bir tarih yok. Ancak, şirkete yakın kaynaklara göre Xiaomi 15 serisinin global lansmanı Şubat 2025'te yapılacak. Bu etkinlikte, standart modelle birlikte Ultra'nın da sahne alma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.