12 GB RAM'li Xiaomi 15T Pro Performans Testine Girdi! Sonuç Şaşırttı

Geçtiğimiz yıl Xiaomi 14T serisini tanıtan Xiaomi, serinin yeni telefonları üzerinde çalışıyor. Xiaomi 15T Pro Geekbench testinde ortaya çıktı. Peki, merakla beklenen telefon Geekbench'te nasıl bir performans sergiledi?

Xiaomi 15T Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

25062RN2DA model numarasına sahip olan Xiaomi 15T Pro tek çekridek testinde 1.057 puan, çoklu çekirdek testinde ise 4.009 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Prototip aşamasındaki testlerin genellikle nihai ürünün gerçek performansını yansıtmadığını belirtelim. İlerleyen zamanlarda yapılacak Geekbench testleri, telefonun gerçek gücünü çok daha net bir şekilde yansıtacaktır.

Xiaomi 15T Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip Xiaomi 15T Pro, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük ve 144Hz ekran yenileme hızı sunacak. 5.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonda Dimensity 9400+ işlemcisinin yer alması bekleniyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile birlikte gelmesi beklenen telefonda 12 GB RAM yer alacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği sunacak.

Xiaomi 15T Pro'nun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OmniVision OVX9100 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung JN5 telefoto kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde OV13B ultra geniş açılı kamera yer alacak.

Xiaomi 15T Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro'nun 2025 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.