Xiaomi 15T Pro Çok Hızlı Şarj Olacak! Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz haftalarda bütçe dostu tablet Redmi Pad 2'yi tanıtan Xiaomi, çok güçlü bir telefon üzerinde çalışıyor. Xiaomi 15T Pro isimli telefonun yüksek şarj hızı, büyük batarya kapasitesi ve üçlü kamera sistemine sahip olacağı öne sürüldü.

Xiaomi 15T Pro Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 5.500 mAh batarya kapasitesine sahip Xiaomi 15T Pro, 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Aynı batarya kapasitesine sahip Xiaomi 15T'nin ise 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği iddia edildi.

Xiaomi 15T Pro'nun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OmniVision OVX9100 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung JN5 telefoto kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde OV13B ultra geniş açılı kamera yer alacak.

Xiaomi 15T'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OVX8000 ana kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak.

Xiaomi 15T Pro'da Dimensity 9400+ işlemcisinin yer alması bekleniyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi 15T'de ise Dimensity 8400 serisinden bir işlemci bulunabilir.

Xiaomi 15T Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro'nun 2025 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.