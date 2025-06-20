Xiaomi'nin 8 GB RAM'li Ucuz Tableti Türkiye'de! Dev Bataryaya Sahip

Xiaomi'nin uygun fiyatlı tableti Redmi Pad 2'nin Türkiye fiyatı açıklandı. Uygun fiyat etiketine sahip olan tablet devasa batarya kapasitesi ve yüksek RAM kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Redmi Pad 2 Özellikleri

11 inç ekran büyüklüğüne sahip Redmi Pad 2, IPS LCD ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlüğünk, 274 PPI piksel yoğunluğu ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 510 gram ağırlığındaki tablet 254,58 x 166,04 x 7,36 mm boyutlarında.

Tablette MediaTek Helio G100-Ultra işlemcisi ve Mali-G57 MC2 GPU mevcut.. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide iki adet A76 2.2GHz ve altı adet A55 2.0GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor.

Tablet 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 9000 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelen tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera, ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor.

Tablette yer alan kameralar 1080p ve 720p çözünürlüklerinde 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Peki, Dolby Atmos teknolojisini destekleyen Redmi Pad 2'nin Türkiye fiyatı ne kadar?

Redmi Pad 2 Türkiye Fiyatı

Mint yeşili, lavanta moru ve grafit grisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Redmi Pad 2'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 6 bin 399 TL, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 8 bin 199 TL fiyat belirlendi.