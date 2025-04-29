Xiaomi 16, Pil Ömrüyle Rekorları Alt Üst Edecek!

Son dönemde Çinli akıllı telefon üreticileri, cihazlarının pil ömrünü artırmaya yönelik ciddi adımlar atıyor. Hatırlarsanız Honor, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Power modeliyle pil kapasitesini 8000 mAh seviyesine taşırken, OnePlus ve Oppo'nun da yakında tanıtacağı modellerde 8000 mAh'lık bataryalar kullanacağı iddia ediliyordu.

Şimdi ise pil konusunda dikkat çeken bir gelişme daha Xiaomi cephesinden geldi. Şirketin yeni amiral gemisi Xiaomi 16 hakkında çıkan ilk sızıntılar, cihazın önemli bir batarya yükseltmesiyle geleceğini ortaya koydu. Gelen bilgiler, Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemisinde daha uzun kullanım süresi sunmayı hedeflediğini gösteriyor.

Xiaomi 16, 7000 mAh'lık Batarya İle Geliyor

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, Xiaomi yılın sonlarına doğru tanıtmayı planladığı Xiaomi 16 modeliyle büyük bir batarya hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Sızıntılara göre yeni cihaz, 7000 mAh kapasiteli bir bataryayla gelecek ve böylece serinin şimdiye kadarki en uzun pil ömrüne sahip modeli olacak.

Tasarım tarafında da önemli yenilikler bizi bekliyor. Xiaomi 16'nın ön yüzünde, dört kenarı da son derece ince çerçevelerle çevrili 6.3 inçlik düz bir OLED panel yer alacak. Bu ekran tasarımının, Xiaomi'nin bugüne kadar sunduğu en şık düz ekran deneyimi olacağı ifade ediliyor.

Kamera konusunda da dikkat çekici bir yükseltme söz konusu. Önceki modellerde standart telefoto lens kullanan Xiaomi, bu kez periskop telefoto kameraya geçiş yapacak. Ana kameranın yine 50 MP çözünürlüğünde olacağı ve toplamda üçlü kamera kurulumunun korunacağı belirtiliyor.

Xiaomi 16, kutudan Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 arayüzüyle çıkacak ve gücünü Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinden alacak. Yeni serinin, ekim ayında resmiyet kazanması bekleniyor.

Peki siz yeni Xiaomi 16 ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...