Xiaomi 16 Pro, iPhone 16 Serisinin Sevilen Özelliğine Sahip Olacak!

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi 15 Ultra cihazını piyasaya süren Xiaomi, artık bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı yeni akıllı telefon serisi Xiaomi 16'ya odaklandı. Bu doğrultuda yeni cihazlar ile ilgili bazı söylentiler de ilk kez teknoloji gündemine düştü. Bunlardan biri ise serinin üst düzey modellerinden Xiaomi 16 Pro ile ilgili.

İddialara göre Xiaomi 16 Pro, ilk olarak iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde gördüğümüz daha sonrasında iPhone 16 serisine taşınan eylem butonuna benzer çok fonksiyonlu bir aksiyon tuşuna ev sahipliği yapacak.

Xiaomi 16 Pro, Özelleştirilebilir Bir Eylem Butonuyla Gelecek

Sektörel kaynaklar tarafından paylaşılan yeni bilgiler, merakla beklenen Xiaomi 16 Pro'nun iPhone 16 modellerinde de gördüğümüz özelleştirilebilir bir eylem butonuyla birlikte geleceğini gösteriyor. Söz konusu tuş, kullanıcıların telefondaki uygulama veya işlemlere çok daha hızlı ulaşmasını sağlayacak. Butonun kaç farklı görevde kullanılabileceği ise henüz bilinmiyor.

Eylem butonunun yanı sıra cihazın 3D yazılıcılarla üretilecek yeni bir metal çerçeveye sahip olacağı söyleniyor. Xiaomi'nin özellikle de dayanıklılığı korurken daha hafif olan çerçeveler üretmeyi sağladığı için bu alanda 3D yazıcıları tercih edeceği belirtiliyor.

Daha öncesinde ortaya atılan iddialara da değinecek olursak, yeni Xiaomi 16 Pro'nun 7000 mAh gibi rekor bir batarya kapasitesi ile geleceği söyleniyor. Bu yıl Qualcomm tarafından piyasaya sürülecek Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden güç alması beklenen telefonun, Kasım 2025 tarihinde tanıtılacağı tahmin ediliyor.

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