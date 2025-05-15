Xiaomi 16 Serisi İçin Kritik İddia! Geri Sayım Başladı

Xiaomi, yılın ilerleyen dönemlerinde Çin'de yeni amiral gemisi Xiaomi 16 serisini tanıtacak. Her seferinde olduğu gibi şirket, önce Xiaomi 16 ve 16 Pro modellerini tanıtacak, ardından ise önümüzdeki sene Ultra seçeneğini piyasaya sürecek.

Marka tanıtım için geri sayımı başlatmışken tanıtım öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki Xiaomi 16 ve 16 Pro modelleri, GSMA IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Böylelikle hangi ülkelerde tanıtılacaklarına dair ilk bilgi gelmiş oldu.

Xiaomi 16 Pro, Çin'e Özel Olacak

Kaynağa göre bu yıl tanıtılacak telefonların ülkeler için model numaraları şu şekilde;

Xiaomi 16

25113PN0EC (Çin)

25113PN0EG (Global)

25113PN0EI (Hindistan)

Xiaomi 16 Pro

2509FPN0BC (Çin)

25098PN5AC (Çin)

Bu listeye göre Xiaomi 16 Pro'nın sadece Xiaomi'nin ana vatanı Çin'de satışa sunacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte önemli bir detay daha var. Bu da söz konusu modelin iki farklı numaraya sahip olması. Bu da cihazın iki farklı konfigürasyonu olacağı anlamına geliyor.

Xiaomi 16 Serisi Neler Sunacak?

Mevcut bilgilere göre seri, Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden güç alacak. Üstelik bu yonga setine sahip ilk akıllı telefonlar olacak. Ayrıca modellerin 6800 mAh batarya ve 100W hızlı şarjdan besleneceği söyleniyorken, yüksek çözünürlük ve yenileme hızına sahip ekrana da yer verecekleri iddia ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi 16 serisinden beklentileriniz neler? Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.