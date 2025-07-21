Xiaomi 16 Serisi Çok Hızlı Şarj Olacak! Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz yıl Xiaomi 15 serisi tanıtılmıştı. Bu tanıtımın ardından serinin yeni telefonları merakla beklenmeye başlanmıştı. Bir sızıntı ile beraber Xiaomi 16 serisinin şarj hızı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni telefonlar çok hızlı şarj olacak.

Xiaomi 16 Serisinin Şarj Hızı Ortaya Çıktı

Çin'deki 3C sertifikasyon platformunda MDY-18-EW model numarasına sahip 100W hızlı şarj cihazı ortaya çıktı. Bu şarj cihazının Xiaomi 16 serisi ile birlikte geleceği iddia edildi. Xiaomi 15 serisinde 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Xiaomi 16'nın 7000 mAh, Xiaomi 16 Pro'nun ise 7500 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelmesi bekleniyor. 100W hızlı şarj desteği sayesinde 7000 mAh gibi büyük bir bataryanın bile yaklaşık bir saatte tamamen şarj olabileceği söyleniyor.

Xiaomi 16'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre Xiaomi 16'da Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi yer alacak. Xiaomi 15'te iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 ile birlikte gelecek telefonda 7000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonun LTPO AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ön kameranın ise 32 megapiksel çözünürlüğünde olması bekleniyor.

Xiaomi 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 16 serisinin 2025 yılının eylül ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Xiaomi 16'nın global sürümünün ise 2026 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacağı iddia edildi.