Xiaomi 17’de İlginç Fiyatlandırma: Depolama Yükseltmek Neredeyse Bedava!

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Xiaomi 17 amiral gemisi özellikleriyle beğenileri kazandı. Akıllı telefonu hem Çinli markanın resmi web sitesinden hem de e-ticaret sitelerinden satın alabiliyorsunuz. Şu sıralar modelin 256 GB ve 512 GB versiyonları arasındaki fiyat farkı da minimum seviyede. Hatta an itibariyla sadece 180 TL daha fazla ödeyerek telefonun 512 GB sürümünü alabiliyorsunuz.

256 GB Xiaomi 17 Kaç TL?

Xiaomi 17'nin 12 GB RAM + 256 GB başlangıç versiyonunu e-ticaret platformlarından 69.618 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Bu versiyonun Xiaomi Türkiye garantili olduğunu da belirtelim. Yani ileride telefonla ilgili bir sorun yaşandığında doğrudan Xiaomi'den teknik servis hizmeti alabiliyorsunuz.

512 GB Xiaomi 17 Kaç TL?

Akıllı telefonun 12 GB RAM + 512 GB dahili depolamaya sahip bir üst versiyonu ise yine aynı şekilde e-ticaret sitelerinden 69.799 TL'ye satın alınabiliyor. Bu da benzer şekilde Xiaomi Türkiye garantili. Bu iki sürümü karşılaştırdığımızda arada sadece 181 TL'llik bir farkın olduğunu söyleyebiliriz. Yani 181 TL daha fazla ödeyerek 256 GB daha fazla depolamalı modeli alabiliyorsunuz.

Xiaomi 17'nin 512 GB ve 256 GB Sürümleri Arasındaki Fiyat Farkı Neden Düşük?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu fiyatlar e-ticaret platformlarından alındı. Çinli markanın resmi web sitesine baktığımızda 256 GB'lık sürümün 74.999 TL'den, 512 GB'lık versiyonun ise 79.999 TL'den satıldığını görüyoruz. Yani arada 5.000 TL gibi bir fark söz konusu. Ancak e-ticaret platformlarında bu fark 181 TL'ye kadar iniyor. Üstelik cihazlar Xiaomi Türkiye garantili.

e-ticaret sitelerindeki fiyatların sürekli değişken olduğunu ve bu fiyat farkının önümüzdeki birkaç gün içerisinde değişebileceğini unutmayın.

Bir telefon ilk çıktığında üreticisinin belirlediği resmi lansman fiyatına sahip olsa da zamanla e-ticaret sitelerinde daha düşük fiyatlara satılmaya başlanıyor. Zira bu gibi mecralar nakit akışını hızlandırmak ve stoklarını eritmek için sıklıkla fiyatlarda düşüşlere gidebiliyor. Xiaomi 17'nin 256 GB ve 512 GB sürümleri arasındaki fiyat farkının 181 TL'ye kadar inmesinin nedenlerinden biri de bu.

Xiaomi 17 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

LTPO OLED Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2656 piksel

1220 x 2656 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Maksimum Parlaklık: 3500 nit

3500 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) RAM: 12 GB ve 16 GB (LPPDDR5x)

12 GB ve 16 GB (LPPDDR5x) Depolama Alanı: 256 GB, 512 GB, 1 TB (UFS 4.1)

256 GB, 512 GB, 1 TB (UFS 4.1) Arka Kamera: 50 MP (f/1.67) ana kamera, 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera, 50 MP (f/2.2) telefoto kamera

50 MP (f/1.67) ana kamera, 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera, 50 MP (f/2.2) telefoto kamera Ön Kamera: 50 MP (f/2.2)

50 MP (f/2.2) Batarya Kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Şarj Hızı: 100W hızlı şarj

100W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3

Editörün Yorumu

Xiaomi 17'nin 512 GB dahili depolamalı versiyonunu sadece 181 TL daha fazla ödeyerek satın alabilmek güzel bir fırsat. Tabii bu fiyatlar Çinli markanın web sitesinden ziyade e-ticaret platformları için geçerli. Açıkçası ben de bugün telefon satın alacak olsam, doğrudan üreticinin resmi sitesinden değil de bu tür mecralardan alırım.