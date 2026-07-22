EA Sports FC 27 Derecelendirmesi Milyonlarca Oyuncuyu Etkileyecek Gibi

Her sene olduğu gibi bu sene de yeni bir EA Sports FC oyunu ile buluşacağız. Geçtiğimiz günlerde çıkış tarihinin ve fiyat bilgisinin sızdırılmasının ardından, dün de EA Sports FC 27 Ultimate Sürüm kapak resmi resmiyet kazanmıştı. İlk fragman eşliğinde merak edilen detayların paylaşılması beklenir iken, yeni derecelendirme görüntüleri ile oyunun şimdiden tartışmaların merkezine oturduğunu söyleyebiliriz.

Avrupa bölgesi için oyun derecelendirme kuruluşu konumunda bulunan PEGI, bu yılın Mart ayında yaptığı değişiklikler ile blok zincir ve NFT unsurlarının bulunduğu oyunların 'PEGI 18', ganimet kutusu ve benzeri rastgele ödül sistemi içeren oyunların 'PEGI 16', savaş bileti gibi mekaniklerin bulunduğu oyunların 'PEGI 12' olarak sınıflandırılacağını açıklamıştı.

PEGI Derecelendirme Değişimi EA Sports FC 27 İçin Ne Anlama Gelebilir?

Söz konusu derecelendirmenin ucu, Ultimate Team nedeniyle EA Sports FC 27 oyununa da dokunacakmış gibi görünüyor. Bildiğiniz gibi bu modun içeriğinde gerçek para veya oyun içi kredi karşılığında futbolcu paketlerini açabildiğimiz sistem, ganimet kutusu mekanikleri ile hayli benzer kabul ediliyordu. Bu zamana kadar çıkan oyunların tamamı PEGI 3 olarak derecelendirilmiş iken, EA Sports FC 27 ise PEGI 16 derecelendirmesi alacakmış gibi görünüyor.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, oyunun Ultimate Sürüm kapağında PEGI 16 logosunun yer aldığı öne sürülüyor. Ne var ki şu an için derecelendirme kuruluşunun veri tabanında EA Sports FC 27 ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Dolayısı ile sızdırılan bilgilerin doğruluğu henüz kesinleşmiş değil.

Eğer söz konusu değişiklik kesinlikle uygulanır ise, yeni oyunun kutulu sürümünün kimlik kontrolü ile satışa sunulması gündeme gelebilir. Dijital mağazada ise, ebeveyn denetimlerinin etkin olması durumunda, oyuncuların satın alım, iletişim ve oyuna giriş kısıtlamaları ile karşılaşmaları muhtemel gibi görünüyor.

EA Sports FC 27 Ne Zaman Çıkacak?

Geçtiğimiz günlerde billbil-kun tarafından sızdırılan bilgilerde, oyunun 25 Eylül 2026 tarihinde satışa sunulacağı aktarılmıştı. Ultimate Sürüm sahiplerinin ise 17 Eylül 2026 tarihinde erişim sağlayabilecekleri belirtilmişti.

Yeni EA Sports FC Oyunun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Fiyat konusunda ise şu an için Birleşik Devletler için $69.99 (3.304,22 TL) iken, Avrupa bölgesinde ise PC ve Switch 2 versiyonlarının €69.99 (3.779,46 TL) ve PlayStation ve XBOX versiyonlarının da €79.99 (4.319,46 TL) olacağına işaret edilmişti. Oyunun çıkış platformları ise PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Switch 2, XBOX One ve XBOX Series olup, PlayStation 4, PlayStation 5, XBOX One ve XBOX Series versiyonlarının içerisinde disk bulunan kutulu sürümlerinin de olacağı söylenmişti.

Editörün Yorumu

Eğer böylesi bir değişiklik yaşanırsa, EA Sports FC serisinin içeriğinin yıllardır çalışma şeklini daha doğru yansıtan bir derecelendirme olacak diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi Ultimate Team modundaki kart paketleri, işleyiş olarak uzun süredir ganimet kutusu tartışmalarının merkezinde yer alıyordu. Her ne kadar içeriğin kendisi değişmese bile PEGI derecelendirme kurallarının güncellenmesi nedeniyle yaş sınıflandırmasının yükselmesi mantıklı olabilir düşüncesindeyim.