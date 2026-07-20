Xiaomi'den Şarj Aletinin Yerini Unutturacak Telefon Geliyor: Çok Ucuz Olacak!

Xiaomi'nin çok yakında kullanıcıların beğenisine sunacağı Redmi 17 4G için geri sayım başladı. Daha önce tasarımı sızdırılan akıllı telefonun son olarak batarya özellikleri ortaya çıktı. Peki Redmi 17 4G kaç mAh'lik bir pille gelecek ve kaç W hızlarında şarj olacak? İşte merak edilen detaylar!

Redmi 17 4G Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Redmi 17 4G, 2606FRN72Y model numarasıyla EPREL veritabanındaki yerini aldı. Bu son derece önemli bir adım diyebiliriz. Zira Xiaomi'nin bu telefonunun Avrupa'da satışa çıkması için EPREL kaydını tamamlaması şart. Kayıt olmadan cihazların gümrükten geçmesi ve resmi olarak satılması mümkün değil. Kısacası bu son gelişme modelin globale geleceğini de dolaylı yoldan doğruluyor.

Bunlarla sınırlı değil. EPREL sertifikası Redmi 17 4G'nin 7.500 mAh'lik büyük bir pilden besleneceğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte söz konusu bataryanın 45W şarj hızlarını destekleyeceğini de söyleyebiliriz. Hatta akıllı telefonun tam şarjla 73 saat 54 dakika kullanım ömrü sunacağı da belirtiliyor.

Redmi 17 4G Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Teknolojisi: LCD

İşlemci: MediaTek Helio G91 Ultra

RAM: 4 GB / 6 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve yardımcı sensör

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 7500 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Ağırlık: 232 gram

Boyut: 170,12 x 78,42 x 8,8 mm

Renk Seçenekleri: Derin Mavi, Siyah, Meşe Yeşili, Nilüfer Moru

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3.0

Redmi 17 4G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi 17 4G ile ilgili çok sayıda detay ortaya çıksa da henüz tanıtım tarihi bilinmiyor. Ancak cihazın son olarak EPREL veritabanında görünmesi kullanıcıların çok fazla beklemek zorunda kalmayacağı şeklinde yorumlanabilir. Bunun yanında selefi üzerinden de bir tahminde bulunabiliriz. Bilindiği üzere Redmi 15 4G geçen yılın ağustos ayında tanıtıldı. Bu doğrultuda yeni model de önümüzdeki ay piyasaya sürülebilir.

Bununla birlikte Xiaomi'nin ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka olduğunu biliyoruz. Hatta şirket an itibariyla Redmi 15 4G'yi de burada satıyor. Bu doğrultuda Redmi 17 4G'nin de tanıtıldıktan sonra Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

Redmi 17 4G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi 15 4G Türkiye'deki çeşitli e-ticaret platformlarında 13.859 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Redmi 17 4G çok daha iyi özelliklere sahip olacağından 16.999 TL gibi bir fiyat etiketiyle satışa çıkması bizleri şaşırtmaz.

Editörün Yorumu

Büyük bataryalı telefonlar çok fazla ilgimi çekiyor. Açıkcası şu anda kullandığım Android telefonda 4.200 mAh seviyesinde bir pil var ve bunu gün içerisinde sürekli olarak şarja takma ihtiyacı duyuyorum. Bu nedenle Redmi 17 4G'nin 7.500 mAh'lik bir bataryayla gelecek olması çok sevindirici bir gelişme diyebilirim.