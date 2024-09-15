Kullanıcı Deneyimini Artırıyor: Xiaomi'den 17 Modele Kritik Güncelleme!

Xiaomi, kullanıcı deneyimini artıran ve güvenlik sorunlarını çözen güncellemelerin dağıtımına devam ediyor. Çinli marka son olarak Eylül 2024 yamasını tam olarak 17 modeli için kullanıma sundu. Peki, güncelleme alan modeller hangileri? İşte ayrıntılar!

Eylül 2024 Güncellemesi Alan Xiaomi Modelleri

Xiaomi 14 Ultra başta olmak üzere 17 model Eylül 2024 yamasını aldı. Bu güncelleme sistemdeki güvenlik açıklarını giderirken, aynı zamanda performansı daha da iyileştiriyor. Şu an bölgesel olarak dağıtıldığı için cihazınıza ulaşması biraz zaman alabilir.

İşte güncelleme alan modeller;

Redmi A1 / POCO C50

Redmi 13

Redmi Pad SE 8.7 4G

Xiaomi MIX Flip

Redmi 10C

Redmi A2 / Redmi A2+ / POCO C51

Redmi 13C 5G / Redmi 13R 5G

POCO F5 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 6

Redmi K50 Gaming

Xiaomi 12