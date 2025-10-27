200 MP Kameralı Xiaomi 17 Ultra, Önemli Bir Eksikle Gelecek!

Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefon kataloğunu büyütmeye devam ediyor. Son yıllarda özellikle amiral gemisi modelleriyle rekabeti kızıştıran şirket, şimdi de gözünü yeni üst düzey modeli Xiaomi 17 Ultra’ya çevirdi. Bu yıl bitmeden tanıtılması beklenen cihazın kamera özellikleri ve tasarım detaylarıyla ilgili önemli bilgiler gün yüzüne çıktı. İşte beklenen Xiaomi 17 Ultra özellikleri...

Beklenen Xiaomi 17 Ultra Özellikleri

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station (DCS), Xiaomi’nin merakla beklenen amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra hakkında yeni detaylar paylaştı. Sızıntıya göre cihaz, selefine kıyasla çok daha gelişmiş bir kamera sistemine sahip olacak.

Yeni modelin 50 megapiksellik daha büyük sensörlü bir ana kamera ile geleceği belirtiliyor. Bu kameraya 200 megapiksel çözünürlüklü büyük sensörlü periskop telefoto lens eşlik edecek. Söz konusu telefoto kamera, görüntü kalitesinden ödün vermeden birden fazla odak uzaklığını destekleyecek. Bu sayede kullanıcılar farklı çekim mesafelerinde bile net ve yüksek kaliteli sonuçlar elde edebilecek.

Tasarım tarafında ise Xiaomi 17 Ultra’nın arka bölümün büyük bir kısmını kaplayan dairesel bir kamera modülüne sahip olacağı ifade ediliyor. Bu büyük modül nedeniyle Xiaomi 17 Pro Max’te bulunan küçük arka ekranın bu modelde yer almayabileceği belirtiliyor. Bu ikinci ekran kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmişti.

Daha önceki sızıntılara göreyse cihazın kalbinde Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci yer alacak. Ön tarafta ise 6,8 inç büyüklüğünde, 2K çözünürlükte ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekran bulunacak.

