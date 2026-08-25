Xiaomi'den iPhone Ultra ve Galaxy Z Fold 8'e Rakip Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü Olacak

Galaxy Z Fold 8 ve iPhone Ultra gibi geniş ekranlı katlanabilir telefonlara rakip olarak gelecek Xiaomi 18 Fold için geri sayım başladı. Son olarak yeni modelin işlemcisine dair bazı detaylar paylaşıldı. İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi 18 Fold Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Xiaomi 18 Fold'da kullanılacak yonga seti şirketin kendi üretimi Xring O3 olacak. Şirketin paylaştığı bilgilere göre yeni yonga seti performans konusunda kullanıcıları üzmeyecek. Bunu biraz daha açarsak işlemci 2x C1-Ultra (4,35 GHz), 4x C1-Premium (3,68 GHz) ve 4x C1-Pro (3,15 GHz) çekirdek dizilimiyle gelecek. Yani 10 çekirdekli bir yapıya sahip olacak.

Donanım Geekbench testlerinde tek çekirdekte 3.945 puan ve çok çekirdekte 15.221 puan almayı başarıyor. Yeni donanım çok çekirdek performansında iPhone 17 Pro Max'lere de güç veren Apple A19 Pro'yu da geride bırakmayı başarıyor. En azından kağıt üzerinde. Tek çekirdekte ise Apple A19 Pro daha iyi. Bunlara ek olarak Xring O3'ün AnTuTu V11 puanı 5.228.014. Sadece bu da değil. Yonga seti GPU performansında bir önceki nesil Xring O1'e göre yüzde 182'ye kadar daha hızlı çalışıyor.

Xiaomi 18 Fold Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 7.5 – 7.6 inç (Katlanabilir)

Ekran Özelliği: Geliştirilmiş, azaltılmış katlanma izi

Tasarım: Geniş ve kompakt form faktörü

İşlemci: Xiaomi Xring O3

Ana Kamera: 200 MP (Leica markalı yatay modül)

Batarya Kapasitesi: 6000 mAh

Şarj Desteği: Kablosuz şarj

Güvenlik: Yana yerleştirilmiş parmak izi okuyucu

Dayanıklılık: Tam su geçirmezlik

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı HyperOS 4.0

Xiaomi 18 Fold Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 18 Fold'un tanıtım tarihi tam olarak açıklanmadı. Yani hangi gün tanıtılacağını şimdilik bilmiyoruz. Fakat markanın cihazın tanıtımının eylül ayında yapılacağını doğruladığını söyleyebiliriz. Bu lansmanla birlikte ürünün tüm özelliklerini, fiyatını ve aynı zamanda tasarımını resmi bir şekilde öğrenebileceğiz.

Xiaomi'nin kitap şeklindeki katlanabilir telefonlarını ülkemizde çok fazla görmüyoruz. Hatta marka 2024'te piyasaya sürdüğü Mix Fold 4'ü Türkiye'ye getirmemişti. Eğer şirket bu anlayışını sürdürürse Xiaomi 18 Fold da ülkemizi pas geçebilir. Yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Xiaomi 18 Fold'un 1199 dolar (57.667 TL) civarı bir fiyata sahip olması söz konusu. Buna ülkemizdeki vergileri de eklersek 117.527 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

Xiaomi 18 Fold'un yonga seti beni heyecanlandırdı. Hem Xiaomi'nin kendi üretimi olması hem de Qualcomm/MediaTek'e alternatif olması gerçekten sevindirici. Şirketin paylaştığı veriler etkileyici. Ancak ben gerçek kullanımda böylesine devasa farklılıklar hissedeceğimizi düşünmüyorum. Yine de Xiaomi 18 Fold, performans konusunda bizleri memnun edecek gibi görünüyor.