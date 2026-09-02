Oyunları GTA 6'dan Bile Gerçekçi Yapan Teknoloji İçin Tarih Verildi

Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19 Kasım 2026'da çıkışını gerçekleştirecek. Toplam maliyetinin 2 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Böylesine yüksek bütçeli bir yapım için ne kadar çok emek harcandığı tahmin edilebilir. DLSS 5 teknolojisi ise çok düşük bütçe ile hazırlanan oyunları bile aşırı gerçekçi hâle getirecek.

NBA 2K27'nin dosyalarının ayıklanması sonucunda elde edilen bu teknoloji şimdiden mod geliştiricileri tarafından çeşitli oyunlarda uygulanmaya başlandı. Uzun yıllar önce piyasaya sürülen oyunları bile aşırı gerçekçi hâle getirdiği görüldü. NVIDIA da bu sızıntının üzerinden çok geçmeden DLSS 5 için çıkış tarihi bilgisini paylaştı.

DLSS 5 Ne Zaman Çıkacak?

NVIDIA, yeni DLSS 5 teknolojisinin 3 Eylül 2026 tarihinde kullanıma sunulacağını duyurdu. İlk destekleyen oyunlardan biri de sızıntıları yakından tahmin eden herkesin tahmin edebileceği üzere NBA 2K27 olacak. Bu teknolojinin kullanılacağı diğer bazı oyunlar ise The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Hogwarts Legacy, Assassin's Creed Shadows, Resident Evil Requiem, Delta Force, Black Myth: Wukong ve Starfield'dan oluşacak.

DLSS 5 Nasıl Çalışacak?

DLSS 5, önceki DLSS sürümlerine göre biraz daha farklı çalışacak. Amacı sadece oyunların çözünürlüğünü yükseltmek ya da eksik kareleri tahmin ederek oluşturmak olmayacak. Yapay zeka ile görüntünün bazı kısımlarını gerçeğe daha yakın şekilde yeniden oluşturacak.

NBA 2K27 üzerinden ilerleyecek olursak, oyundaki basketbolcunun yüzünde ışığın nasıl dağıldığını, saçların ışığı nasıl yakaladığı, kulağın içinden ışığın tam olarak nasıl geçtiği, yüzdeki ışık ve gölge geçişlerini ve çok daha fazlasını hesaba katacak. Nihai amacı ise bunları gerçek hayattaki gibi göstermek olacak.

Yeni teknoloji, oyunun aslına bağlı çalışacak. Rastgele verileri kullanarak çalışan üretken yapay zeka kullanılmayacak. Oyun motorundan alınan renk bilgisi, hareket vektörleri (bir karakter ya da nesnenin hangi yöne ne kadar hızlı şekilde gideceğini belirler), mevcut kare gibi veriler kullanılacak. Yani yapay zeka, gelişigüzel şekilde görüntü oluşturup oyunun orijinal yapısını bozmayacak. Mevcut görüntüyü daha gerçekçi kılacak.

DLSS 5, Oyunlarda Performansı Nasıl Etkileyecek?

DLSS 5'in resmî performans verileri henüz paylaşılmadı ama daha önce de belirttiğimiz gibi, bu teknoloji sızdırıldı ve çeşitli oyunlarda hâlâ test ediliyor. İlk gelen bilgiler, yeni sürümün çok fazla kaynak tükettiği yönünde. Çok ciddi performans düşüşüne sebep olabiliyor. Örneğin RTX 5070 Ti ile yapılan bazı testlerde 71 FPS'ten 35 FPS'e gerilme gözlemlendi.

Görüntü kalitesi artmasına artıyor ama performans da buna bağlı olarak düşüyor. Elbette ki bu resmî olmayan sürüm üzerinden yapılan testlerden elde edilen verileri kapsıyor. NVIDIA, 3 Eylül 2026 tarihinde NBA 2K27'de bu teknolojiyi sunmaya başladığında gerçek performansı da değerlendirebileceğiz.

DLSS 5 Hangi Ekran Kartlarını Destekleyecek?

NVIDIA tarafından yapılan açıklamaya göre DLSS 5, ilk başta RTX 50 serisi masaüstü ekran kartları ile RTX 50 serisi laptop ekran kartlarını destekleyecek. Ayrıca GeForce NOW için de destek sunulacak. Ne yazık ki RTX 40 ya da RTX 30 gibi eski ekran kartları resmî olarak desteklenmeyecek.

"Resmî olarak desteklenmeyecek" ifadesinin "hiç çalıştırmayacak" anlamına gelmediğini belirtelim. Mod geliştiricileri, sızdırılan DLSS 5 dosyalarını kullanarak RTX 40 serisinde bu teknolojiyi çalıştırmayı başardı. Gelgelelim, performansta da ciddi bir kayıp söz konusu oldu. Bunun nihai sürümde nasıl bir sonuç vereceği ise şimdilik belli değil.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse DLSS 5'e çok mesafeli değilim. Bazı eski oyunları aşırı gerçekçi hâle getirecek olması, o yapımların bir kez daha keyifle oynanmasını sağlayacağını düşünüyorum. Elbette ki her oyun için uygun değil. Bazı oyunların kendine özgü görsel tarzı var. Bunları bir kenarda tutarak yeni teknolojinin doğru oyunlarda doğru ayarlarla kullanıldığında eğlenceyi ikiye katlayacağını söyleyebilirim.