Performans Canavarı Xiaomi 17 Türkiye'de! Dev Batarya ve Dahası

Xiaomi 17'nin global lansmanı gerçekleştirildi. Bununla birlikte yeni Android telefonun Türkiye fiyatı da dahil olmak üzere "soru işareti" olarak kalan tüm ayrıntıları açıklığa kavuştu. 16 GB RAM'e sahip olan cihaz, yüksek batarya kapasitesi ve Qualcomm'un güçlü işlemcisi sayesinde akıllı telefon kullanıcılarına yüksek performans vadediyor.

Xiaomi 17'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2656 piksel

1220 x 2656 piksel Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

LTPO OLED Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Hızlı Şarj: 100W

100W Ana Kamera: 50 MP (f/1.67)

50 MP (f/1.67) Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/2.0)

50 MP (f/2.0) Telefoto Kamera: 50 MP (f/2.2)

50 MP (f/2.2) Ön Kamera: 50 MP (f/2.2)

50 MP (f/2.2) Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 RAM: 12 GB / 16 GB (LPPDDR5x)

12 GB / 16 GB (LPPDDR5x) Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1)

256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1) Batarya Kapasitesi: 6.330 mAh (Çin versiyonu 7000 mAh)

Xiaomi 17'nin Ekran Özellikleri Neler?

Xiaomi 17, 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip. LTPO OLED ekran üzerinde 1220 x 2656 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3.500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek parlaklık seviyesi sayesinde yoğun gün ışığı gibi olumsuz durumlara rağmen ekran net bir şekilde görülebiliyor.

Xiaomi 17'nin İşlemcisi Ne Kadar Güçlü?

Akıllı telefon, Qualcomm'un en güçlü işlemcilerinden Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Xiaomi 17 Pro ile aynı işlemciyi kullanan bu telefonun Rainbow Six Mobile, PUBG Mobile ve daha pek çok oyunun oldukça akıcı bir şekilde çalıştıracağını söylemek mümkün.

Xiaomi 17'nin RAM ve Depolama Seçenekleri Neler?

Cihaz, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPPDDR5x RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunuyor. Telefonun Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelen Çin sürümünde 7.000 mAh batarya kapasitesi yer alırken global sürümünde ise 6.330 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

Xiaomi 17'nin Kamera Özellikleri Neler?

Xiaomi 17'nin arka tarafında 50 megapiksel f/1.67 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel f/2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel f/2.0 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.

Xiaomi 17'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM + 256 GB depolama: 74 bin 999 TL

74 bin 999 TL 12 GB RAM + 512 GB depolama: 79 bin 999 TL

Xiaomi 17 için 74 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Xiaomi 15 ise şu anda Türkiye'de 49 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Siyah, beyaz, yeşil ve likit gümüş renk seçenekleri ile sunulan bu telefon, 12 GB RAM'in yanı sıra 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle sunuluyor.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17'nin sahip olduğu işlemci ve diğer etkileyici özellikleri sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edeceğini söyleyebilirim. Gerek oyun oynamak gerek yoğun güç gerektiren uygulamaları çalıştırmak açısından oldukça yeterli bir performans sunacaktır. Bu da oldukça büyük bir kullanıcı kitlesi tarafından benimsenmesini sağlayacaktır.